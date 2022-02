Panaderos bonaerenses piden medidas al Gobierno para frenar la suba del pan

A pocas horas de que el INDEC dé a conocer el índice de inflación de enero, uno de los productos de la Canasta Básica que ya sufrió una abrupta suba de precio fue el pan, que pasó a tener un aumento del 30% promedio en su valor por kilo.

En este sentido, desde la Federación Panaderil de la Provincia (FIPPBA) advirtieron el aumento del pan es producto del incremento generalizado de las materias primas y reclamaron la conformación de una mesa trabajo con el Gobierno nacional para desacoplar su valor del mercado internacional.

De esta manera, el presidente de la entidad, Raúl Santoandré, precisó que “es lamentable dar estas noticias” pero aseguró que “la situación es insostenible” y que “no queda otra opción”.

El kilo de pan se puede conseguir entre $240 y $300

“Lo que más aumentó es la levadura, la harina y la confitería y lo huevos incrementaron un 33%”, explicó el presidente de FIPPBA la vez que apuntó que “en enero hubo otros aumentos y también en lo que va de febrero”.

Cabe señalar, a partir de hoy el kilo de pan varía entre los $240 y $300, de acuerdo a la localidad en el que se lo compre, lo cual refiere un gran golpe al bolsillo, ya que es un producto de alto consumo en las mesas argentinas.

“Los incrementos son pequeños pero reiterados asique es inviable no trasladarlo a los precios de los productos, porque si no tenes que bajar la persiana. Todo aumenta y no tenemos ningún recurso del Estado”, expresó Santoandré.

Por otra parte, el titular de la entidad que nuclea a los panaderos bonaerenses aseguró que “un acuerdo de precios con el Gobierno no es la solución”, por lo que planteó la necesidad de “conformar una mesa de trabajo para hacer un seguimiento y que esto no ocurra”.

Asimismo, Santoandré denunció que “estamos pagando el trigo a precio del mercado internacional”, por lo que resaltó que “necesitamos un desacople de una materia prima tan importante para la industria nacional”. “Tenemos que prever el consumo interno, es una locura los aumentos, no podes estar tocando los precios todos los días”, manifestó.

Cabe señalar, que el índice inflacionario de diciembre de 2021 registró que la suba de Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,3%) fue la de mayor incidencia en todas las regiones y se prevé que la inflación de enero reporte una cifra más alta.

De acuerdo a las consultoras privadas, el índice de precios al consumidor que informará el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mañana rondará el 4% y superará las previsiones del Gobierno nacional para el primer mes del año.

Estas cifras y los aumentos con los que comenzó febrero ponen en riesgo a los panaderos bonaerenses quienes tuvieron que tomar la decisión de subir el precio del pan para salvaguardar, también, su fuente de trabajo.

“Es una situación que nos duele, porque sabemos que no puede faltar el pan en la mesa de ninguna familia argentina por eso siempre colaboramos con todo lo que podemos, pero la realidad es que los incrementos de precios son desmedidos y si no aumentamos también nosotros, muchas panaderías no podrán abrir sus persianas”, concluyó Santoandré.