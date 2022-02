Integrantes de la Feria del Buen Vivir se movilizaron ante Desarrollo Social 

Integrantes de la Feria del Buen Vivir se movilizaron este lunes por ante la sede local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ubicada en el Instituto Unzué, y entregaron un petitorio a las autoridades, en el cual reclaman poder acceder a subsidios para la generación de nuevos puestos laborales y desarrollos de proyectos socio productivos, además de asistencia alimentaria y habitacional para unas 500 familias que forman parte del movimiento social La Dignidad Confluencia.

En tal sentido, el coordinador del Plan Federal de Ferias a nivel local, Mauricio Maglione, en conversación con “el Retrato…” expresó: “Nos sentimos parte del Frente de Todos, pero también sentimos que hay muchos muchachos que se meten en la burbuja de la política y abandonan al pueblo, lo cual no lo podemos permitir ni tampoco ser cómplices de eso”.

“Venimos de un gobierno criminal que fue capaz de licuar 34 mil millones de dólares en dos días, pero no podemos permitir ni ser cómplices que el Movimiento Nacional no le transforme la vida al pueblo”, sostuvo al mismo tiempo que remarcó: “Hay serios problemas y hay muchos barrios en los que no hay comida para los comedores”.

Asimismo, Maglione manifestó su preocupación por la falta de respuestas a sus reclamos por parte del gobierno nacional, provincial y local. “Esto se da en el marco de una jornada nacional de lucha del Movimiento Popular La Dignidad. Nos han metido en un proyecto en un proyecto como lo es “El Plan Federal de Ferias”, pero hace 8 meses que no actualizan los gasebos, etcétera”, apuntó.

“Todos están preocupados por la política y sus peleas, lo cual tiene que ver con una burbuja que tenemos que abandonar. En el medio el pueblo está sufriendo y hay que abandonar esas políticas. Sentimos que no salen proyectos socio educativos, socio comunitarios, socio productivos, no hay comida en los comedores, etcétera”, cuestionó al mismo tiempo que manifestó su sorpresa que este se dé en el marco de un gobierno nacional y popular y, por eso, aclaró al respecto: “Nosotros no vamos a ser cómplices de esa situación”.

En ese contexto, el coordinador del Plan Federal de Ferias a nivel local adelantó que, si no obtienen respuestas a sus reclamos en los próximos días, continuarán manifestándose en el lugar. “Hay alrededor de 500 familias organizadas en el movimiento, las cuales tienen una situación muy precaria. Es imposible vivir cobrando un salario complementario de 16 mil y pagando 20 por un alquiler”, indicó.

“La salida a la situación es generar trabajo, lo cual ha quedado demostrado con la feria. Hay todo un proceso productivo, pero si no llega esa ayuda la feria puede desaparecer. La lucha contra los precios la estamos dando los que menos tenemos, cuando los que más preocupados tendrían que estar brillan por su ausencia”, apuntó el coordinador del Plan Federal de Ferias a nivel local.

“Todo va a seguir con medidas de fuerza de menor a mayor”

Por último, Maglione aseguró que desde el movimiento se encuentran quedando “sin paciencia”, ante la falta de respuestas. “Todo va a seguir con medidas de fuerza de menor a mayor. No sé cómo puede terminar esto, sino hay respuestas”, afirmó a la vez que adelantó que en los próximos días tienen una reunión programada con Vilma Baragiola.

La denominada “Feria del Buen Vivir” que se implementa de manera itinerante desde el año pasado en Mar del Plata como parte del programa Plan Federal de Ferias ofrece a través de productores y comerciantes locales cortes de carne, productos regionales de distinto tipo y de panadería, entre otros rubros, a precios populares.

Cabe destacar que entre los pedidos concretos aparecen subsidios socio-comunitarios para la construcción de tres trailers homologados y habilitados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y Bromatología municipal para la comercialización de diversos alimentos, cambiar o acelerar el sistema de altas y bajas correspondiente al programa Salario Social Complementario, aporte de alimentos secos para 500 familias que integran el movimiento social, aporte de alimentos frescos para los comedores y equipamiento habitacional para 150 familias, entre otros puntos