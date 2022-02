El “Monje Negro” de Guillermo Montenegro crece entre el Círculo Rojo

Muchos ya lo identifican como el monje negro de Guillermo Montenegro. Es tan invisible que pocos saben de su existencia, pero es quien maneja la mayoría de las cajas del Partido de General Pueyrredon.

Es quien da el ok para las pautas oficiales y la forma en que se reparte la publicidad oficial, pero también es quien tiene la sartén por el mango en las contrataciones que el EMSUR realiza en el predio de disposición final de residuos, el transporte y los hoy los cuestionados radares. También quien monitorea el regreso de Nicolás Lauría a las filas del montenegrismo. No hay tema que no pase por sus manos.

La partida del “Ruso” Rabinovich hacia el Senado Bonaerense, hizo que saliera del “segundo subsuelo”, donde armaba los “focus group” que tan buenos resultados le han dado al Jefe Comunal.

Fue designado en junio del 2020, plena pandemia, Ad Honorem en la “órbita del exCoordinador de Gabinete”, es decir bajo el mando del hoy Senador Provincial Alejandro Rabinovich. El joven, con pasado peronista, hoy trabaja entre 10 y 12 horas por día entre el Círculo Rojo del Intendente Municipal. La pregunta que muchos se hacen ¿cómo hace para hacerlo de de forma gratuita en una tarea tan desgastante como es la de conducir los destinos de una ciudad?. Igual hay que reconocer que espalda económica siempre tuvo, ya que viene de cumplir funciones como exitoso consultor en Capital Federal , y de ahí sus ahorros para sumarse a la causa del “Gordo”.

Un ex Crear se prueba el traje de Concejal

Que el edil Nicolás Lauría está cada segundo más cerca del Ejecutivo Municipal es una realidad. El casi ex edil estaría cerca de asumir como Director del EMDER, y en ese caso el Candidato a Concejal que no asumió por falta de votos en la lista que ganó en el 2019 debería asumir.

Quién sigue en la lista es Liliana Elizabeth Piccolo, quien maneja la Secretaria Privada del Intendente Guillermo Montenegro. Según pudo saber este medio, Piccolo tendría pocas chances de pasar al Cuerpo Deliberativo, entonces asumiría el siguiente en la lista que es Cristian Beneito, un ex soldado de Fiorini, que sobrevivió a las renuncias de su momento y ahora es el segundo en Desarrollo Social.

El instinto que le permitió ser coptado por el Ruso Rabinovich y abandonar Crear, le está dando frutos una vez más, y ya se está probando el traje de Concejal.

Marina Sánchez Herrero gana territorio

La actual presidente del Concejo Deliberante, la siempre elegante Marina Sánchez Herrero, es sin dudas quien tiene el visto bueno por el Intendente para que crezca su imagen.

Esto se terminó de notar en el acto por el Aniversario 148° de Mar del Plata, en donde ella asistió como única representante del cuerpo Deliberativo.

En el mismo, tradicionalmente, participaban funcionarios y concejales, pero este año fue distinto. Únicamente estuvieron presentes el Intendente Municipal y la Sánchez Herrero, como una primera dama virtual.

Pensando en el 2023, puede ser que Montenegro esté preparando a su sucesora en el cargo.

Se viene la “Madre de las batallas” en el PJ

La presentación de los padrones para el acto eleccionario interno en el Partido Justicialista ya ha desatado la carrera para las internas en el Partido Justicialista de General Pueyrredón, donde ya se perfilan dos listas: una encabezada por Eduardo Cóppola bajo el paragua protector de Fernanda Raverta, y la restante por el actual titular del peronismo lugareño, Juan Manuel Rapaccioli.

Algunos dicen que será la “Madre de las batallas”, ya que es , hoy por hoy, la única posibilidad de pelearle el territorio a la mujer fuerte del ANSES, que impulsa al lucifuercista con el apoyo de gremios, dirigentes afines y militantes kirchneristas.

En la vereda de enfrente está el periodista y ex actor Juan Manuel Rapaccioli, detrás de quien se han alineado numerosos peronistas , hoy olvidados por el ravertrismo lugareño y que quieren dar testimonio que están más vivos que nunca.

Manino mientras tato deshoja la margarita

La pregunta del millón es que hará el hoy Director el Correo Argentino, Manino Iriart, quien se quedó con la sangre en el ojo luego que no lo dejaran en la previa del último acto eleccionario legislativo. No hay dudas que el caudal de respaldo que tiene, podría ser decisivo, tanto para Cóppola como para Rapaccioli. También existe la posibilidad que pueda ir con lista propia como pretenden algunos de sus seguidores, pero para esto habrá que esperar por estas horas una definición del siempre vigente Manino. Por lo pronto quienes lo acompañan ya han comenzado a pintar predores e2n distintos lugares de Mar del Plata con la frase “2023 Queremos Manino”…

El 27 de marzo será la hora de la verdad para kirchenristas y peronistas. Ese día hablarán las urnas.