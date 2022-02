Montenegro 1 – Kirchenerismo 0:  La justicia frenó la exploración petrolera

Después de la presentación judicial que presentó el Intendente Guillermo Montenegro, y diversas organizaciones ambientalistas, el juez Santiago Martín, a cargo del Juzgado Federal N°2, dictó una medida cautelar por la que se ordena la “suspensión inmediata” de la exploración petrolera frente a las cosas de Mar del Plata, a unos 300 kilómetros de distancia.

Según consta en la medida, la decisión del Juez es “ frente a la eventualidad de un perjuicio irreparable derivado de las tareas de exploración”. Asimismo,se destacó la falta de información pública y participación social vigente de acuerdo a la Ley 27.566, la nula participación de la Municipalidad de General Pueyrredon en el proceso y las inconsistencias del Estudio de Impacto Ambiental; todos puntos señalados en su momentos por el jefe comunal como así también por la Organización de Ambientalistas Autoconvocados y un particular.

Al respecto, Montenegro en diálogo con la prensa sostuvo “Si los marplatenses no sabemos qué se va a hacer, ni como se puede llegar a perjudicar a nuestra ciudad en detalle ni cómo va a afectar, no solamente la matriz productiva, sino también la calidad de vida de los vecinos, estamos en contra; ese fue el motivo de la presentación judicial del amparo”.

Asimismo, el Intendente local sostuvo: “Me pone muy contento, no desde el lugar de intendente, sino como marplatense. Cada uno de nosotros sabemos que era algo que nos hacía ruido, que no nos gustaba y que la justicia tome esta determinación es muy importante”.