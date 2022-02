Mar Chiquita supera el 90% de ocupación este fin de semana

Un verano que superó las expectativas de la reactivación turística y económica, y un partido que ofrece de todo. Con un 92% de ocupación en alojamientos en el Partido de Mar Chiquita, según informaron desde la Secretaría de Turismo y Cultura, este fin de semana arranca cargado de cultura: comienza la 6ta edición de la Feria del Libro en Santa Clara del Mar, la celebración de el Carnaval del Bosque y el Mar, en Mar de Cobo y shows abiertos en todas las localidades.

El Partido de Mar Chiquita vive un verano histórico. Durante la temporada de verano no descendió el 90% de ocupación, teniendo en ocasiones localidades al 100%. Uno de los principales puntos de interés de los turistas es la variedad de actividades culturales que lleva adelante la Secretaría de Turismo y Cultura en las diversas localidades, los festivales y las fiestas populares. Este año la grilla de espectáculos se destacó por la pluralidad de oferta que hay durante toda la semana, apostando a artistas locales que se suben a los escenarios y anfiteatros municipales con propuestas de música, danza, teatro y circo, que alegran las tardes y noches.

A partir de esta tarde y hasta el lunes 14, se podrá disfrutar de la 6ta edición de la Feria del Libro, que se desarrollará en el Cine Teatro Leonardo Favio, de Santa Clara del Mar, de 19 a 00 horas. Durante estos cuatro días, además de poder recorrer los stands de las distintas editoriales, habrá presentaciones de libros, exposiciones de grandes autores locales y regionales, jornada Maradoniana, concurso literario de poesía y microrrelato con premios, un “rincón infantil” con exposiciones para los más chicos, charlas y lecturas.

Además, en el marco de la celebración del Carnaval del Bosque y el Mar, que se realiza en Mar de Cobo, este sábado 12 y domingo 13, turistas de la Costa Atlántica y vecinos de localidades cercanas se acercarán al Parador Turístico, para vivir dos días de murgas, comparsas y bandas en vivo.

El domingo, las familias podrán disfrutar de espectáculos al aire libre. En el Anfiteatro Municipal “El Diego” de Santa Clara del Mar, habrá homenaje a Queen a las 21 horas. En simultáneo, en el Paseo de Food Trucks de Playa Dorada a las 20, se presentará la Agrupación Folklórica “Lazos de tradición”, el Ballet Folklórico “Sentir de mi tierra” y Fabián Lahorca con su homenaje a Sandro. En el Anfiteatro “La Rinconada”, habrá tarde de diversión con Los Risotto Circo y la música de Ritmo de Pueblo, a partir de las 18 horas. Finalmente, el Centro Social, Cultural y Deportivo Santa Elena, recibe a Tony-Su con su espectáculo de humor.