Los Intendentes del PRO preparan el territorio de cara a las elecciones 2023

Con la presencia de 17 intendentes del PRO y referentes territoriales se realizó en Mar del Plata el primer Foro de Jefes comunales de la provincia de Buenos Aires. El eje de la reunión pasó por cuestiones de índole económica y fiscal de la provincia.

En diálogo con la prensa, el Intendente del Partido de General Pueyrredon sostuvo: “Es un cambio de experiencias. Se habló de cómo está viviendo cada uno de nosotros la realidad y cómo impacta. La idea es intercambiar las experiencias y tratar de mejorar, desde el lugar de cada uno, la vida de los vecinos de cada una de nuestras ciudades”.

Asimismo, se llevó a cabo un panel comandado por los economistas Milagros Gismondi y Julián Amendolaggine, donde se expusieron diferentes problemáticas y cuestiones financieras de los municipios y de la provincia, además de analizar el principio de entendimiento con el FMI y las metas fiscales que propone el presupuesto provincial para el 2022.

A cerca de la relación con el Gobernador Kicillof, Diego Valenzuela, Intendente de 3 de Febrero, sostuvo: “respecto al acuerdo con el FMI, sacamos como conclusión transmitirle al Gobernador nuestra preocupación que, como seguramente va a haber algún ajuste de parte del Gobierno Nacional, que ese ajuste no termine apuntando contra las Intendencias, como fue con el Covid que la Provincia recibió una fuerte ayuda del Gobierno Nacional y no lo distribuyó a los Intendentes. En este caso, nuestro temor es que ese ajuste que va a hacer el Gobierno Nacional no se replique en las Intendencias”.

En relación a lo estrictamente partidario, de cara al 2023, los Intendentes sostuvieron: “es muy importante pensar en crecer y ser muy amplios en la construcción, decidimos dar un paso más que es abrir y generar nueva puerta de el ingreso a Juntos lo que significa buscar una identidad política que hoy nos falta para terminar de conseguir los 5, 6 puntos que sin dudas faltan en la provincia, y nos garantizan ganar las elecciones a nivel nacional y provincial. Trabajamos mucho para que esto pase, tenemos la vocación de construir y de la política, de generar fuerza en territorio y para eso hay que trabajar, desde adentro, desde el Frente y desde el PRO”.

En el cónclave, estuvieron presentes el intendente local Guillermo Montenegro, sus pares Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Nestor Grindetti (Lanús), Julio Garro (La Plata), Soledad Martinez (Vicente Lopez), Camilo Echevarren (Dolores), Ezequiel Galli (Olavarría), Francisco Ratto (San Antonio de Areco), Gustavo Perie (Ramallo), Javier Iguacel (Capitán Sarmiento), Javier Martínez (Pergamino), Jorge Echeverry (Lobos), José Luis Zara (Carmen de Patagones), Mariano Barroso (9 de Julio), Mariano Uset (Coronel Rosales), Martin Yeza (Pinamar), Sebastián Abella (Campana) y los referentes territoriales Martiniano Molina (Quilmes), Guido Giana (Presidente Perón), Leticia Bontempo (Almirante Brown), Ramiro Tagliaferro (Morón), Segundos Cernadas (Tigre), Ezequiel Pazos Verni (José C Paz), Guillermo Sancho (San Pedro), Juan Manazzoni (Tandil), Joaquín Sanchez Charró (General Alvarado), Lucas Iturri (Lezama), Clarisa Armando (Villa Gesell), Juan Camio (Benito Juárez) y Beatriz Sotera (Chivilcoy).