Inicio de clases: Sileoni confirmó que el uso del barbijo será obligatorio en la provincia

Pese al pedido de la oposición para que el Gobierno bonaerense adapte el protocolo Covid “Aula segura” a la diversidad de la provincia, el ministro de Educación Alberto Sileoni confirmó este viernes que se usará barbijo en las escuelas tal como lo estableció Nación.

“Queremos que este año sea extraordinario en materia de presencialidad educativa y para eso todos los ministros de salud y educación consensuaron ayer un protocolo de asistencia cuidada, vacunación, uso de barbijo desde la primaria, ventilación cruzada, higiene, limpieza y distancia en la medida que se pueda”, explicó el funcionario de Axel Kicillof.

Además, Silioni detalló que en el inicio de clases del próximo2 de marzo “habrá postas de vacunación en escuelas” para invitar a completar esquemas entre los chicos de 3 a 11 años, la población en la que “aún hay que hacer un esfuerzo” en la campaña de inmunización.En este sentido, el ministro insistió con que no se pedirá pase sanitario y que no habrá una restricción en ese sentido, pero sí se les preguntará a los chicos cuántas dosis tienen al ingreso a las aulas para invitarlos a iniciar o completar esquemas, según corresponda.

Vale recordar, que a la espera del inicio de clases, la Provincia implementó este mes nuevas jornadas itinerantes de vacunación en 815 escuelas que alcanzó a 100 mil estudiantes y al que ahora se suman postas en 2.600 establecimientos educativos.

“Tenemos muy buena vacunación en docentes, con más del 95% con esquema completo y en jóvenes de 12 a 17; pero hay que esforzarse en la población de niñas y niños, sobre todo con la segunda dosis”, señaló Silioni.Este jueves, el Gobierno nacional estableció en el protocolo Covid “Aula Segura” que mantendrá el uso del barbijo desde el nivel primario en los espacios cerrados, se eliminarán las burbujas y habrá modificaciones en los tiempos de aislamiento. Además, los colegios deberán relevar los datos sobre la vacunación de la comunidad educativa tanto contra el coronavirus, como las demás dosis del calendario.

En tanto, el ministro de Educación detalló que en caso de que los niños sean contacto estrecho o tengan síntomas no deberán asistir a clases, pero el resto del curso continuará con la presencialidad normalmente, siempre y cuando no exista un brote en el aula.

Inicio de clases: Juntos pide modificar el protocolo Covid

Desde el bloque de diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio salieron a reclamarle a la gestión de Axel Kicillof que el protocolo Covid “Aula segura” se adapte a la diversidad de la provincia de Buenos Aires.

La legisladora Vanesa Zuccari explicó que “no se puede obligar a los alumnos a usar el tapaboca en municipios que no hay circulación del virus”. “Lo mismo ocurre en Lincoln donde no tenemos ningún caso de Covid y los chicos se encuentran en el Club y en diferentes actividades sin barbijo”, ejemplificó.

En tanto, la diputada pidió “no caer en la generalidad de lo que ocurre en el AMBA”. “En el 2020, nuestros distritos tuvieron los primeros casos en agosto o septiembre, pero los chicos no fueron a la escuela de manera presencial desde marzo y estaba casi todo abierto menos el colegio”, recordó.

“Si el Presidente dijo estar dispuesto al diálogo y todavía quedan 15 días esperemos que escuchen. Hace dos años venimos diciendo que generaron una tragedia en materia educativa. La deserción fue tremenda, pero se dieron cuenta cuando tuvieron la crisis política de que nadie los votó. No cometamos los mismos errores”, sentenció Zuccari.

En la misma sintonía, su compañero de bloque, Sergio Siciliano, dijo a este medio que “la Provincia sigue atrasando y no escuchando a los padres ni a los especialistas, creíamos que el cambio de ministro iba a traer una nueva mirada, con mayor apertura y diálogo”. “Pero lamentablemente demuestran que no tienen voluntad de reconocer los propios errores que tanto daño hicieron en lo educativo”, fustigó.

“Creo que se equivocan por el desconocimiento que tienen de la educación y por no considerar la diversidad y la riqueza que tiene la provincia. No contemplar las diferentes realidades es un error”, concluyó el diputado Siciliano, quien se venía desempeñando como Vicepresidente de la comisión de Educación de la Cámara baja.