Refuerzan la vacunación en niños y adolescentes ante el inicio de las clases

Autoridades provinciales reforzaron las campañas de vacunación anticovid ante el inminente inicio de las clases con inoculación en las escuelas, vacunatorios móviles y más postas itinerantes para completar los esquemas de estudiantes, docentes y trabajadores del sector y “garantizar la presencialidad plena” en las aulas desde el 2 de marzo.

En ese marco, el Gobierno impulsa el protocolo “Aula Segura” para la vuelta a las clases presenciales con asistencia cuidada, vacunación, uso de barbijo, ventilación, higiene y distancia social, que será definido el jueves por por el Consejo Federal de Salud junto a los ministros de Educación de las 24 provincias.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, sostuvo que “la vacunación tendrá un rol muy importante” dado que “la tendencia es no suspender las clases ni los cursos”, mientras su colega de Educación, Jaime Perczyk, aseguró este martes que con este protocolo “la novedad es que tiene las mismas normas que hay en el resto de la sociedad: hay que vacunarse, hay que lavarse permanentemente las manos, ventilar y usar barbijo”.

“Nosotros recomendamos, no hay obligación” de aplicarlo en todos los distritos dijo Perczyk y resaltó que “lo fundamental es la vacunación y en eso estamos trabajando las 24 jurisdicciones”.

En Buenos Aires, de cara al comienzo del ciclo lectivo la provincia implementó este mes nuevas jornadas itinerantes de vacunación en 815 escuelas que alcanzó a 100 mil estudiantes y al que ahora se suman postas en 2.600 establecimientos educativos.

El director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, dijo este martes que en territorio provincial existe una “muy buena vacunación de docentes” pero reconoció que se debe “reforzar la de niños y niñas de 3 a 11, ya que a la mitad le falta la segunda dosis”.

“En estas horas lanzamos un plan de vacunación en las escuelas. Arrancamos con 50 o 60 y con la expectativa que en pocos días sean más de 2.000 donde se pueda vacunar”, acotó y aseguró que estaban “habilitando escuelas para que sean postas de vacunación. Tenemos la expectativa de llegar a un alto número de personas vacunadas en marzo”.

En General Pueyrredón, esta semana se comenzó a vacunar en 5 escuelas a alumnos, trabajadores de la educación y vecinos y, según fuentes de la Región Sanitaria VIII, esta semana se abrirá un establecimiento por día en donde habrá una posta sanitaria para inocular contra el Covid-19.

En Bahía Blanca, la Región Sanitaria I y la Jefatura de Región 22 de Educación iniciaron esta semana una campaña de vacunación en escuelas donde aplican la Triple Viral y las anticovid y las autoridades anunciaron que habrá postas itinerantes en 30 establecimientos educativos y se elegirá por día una institución para aplicar las dosis en el turno mañana y otra en el turno tarde.

“El operativo se extenderá hasta el 25 de febrero en 30 servicios educativos”, dijo a Télam Claudio Martini a cargo de la Jefatura Regional de Educación 22 y señaló que en las postas vacunatorias “se iniciarán o completarán los esquemas de vacunación contra el coronavirus para nivel primario y secundario”, además de “docentes y no docentes de instituciones educativas no sólo del servicio convocado que son 30 de los 200 de Bahía Blanca sino de todos los docentes y alumnos que se acerquen”.

Córdoba

En Córdoba, la campaña de vacunación escolar comenzó el 2 de febrero en las escuelas para iniciar o completar esquemas anticovid en estudiantes de 3 a 17 años, comunidad docente, no docente y los padres que quieran hacerlo, que incluye la doble viral.

La secretaria de Promoción y Prevención provincial, Gabriela Barbás, manifestó que con la campaña se pretende “garantizar la presencialidad plena” en el ciclo 2022 y detalló que ya completó el esquema de vacunación el 57% de los menores de entre 3 y 11 años, mientras que en la franja que va de 12 a 17 años supera el 76% de vacunados.

Santa Fe

Santa Fe, en tanto, el 85% de la población de 12 a 17 años cuenta con esquema completo de vacunación y “ha comenzado a colocarse la tercera dosis”, mientras que la franja de 3 a 11 años alcanza un nivel de inoculación con dos dosis de casi el 70%, informó este martes la subsecretaria de Equidad del Ministerio de Salud, Romina Carrizo.

La funcionaria participó este martes, junto a la directora de Programas Socioculturales del Ministerio de Cultura, Mariana Escobar, del inicio de la vacunación en espacios culturales de verano al que asisten los menores de edad y destacó que “es un trabajo conjunto con Cultura para descentralizar la vacunación y que la población acceda en ámbitos más cercanos”.Explicó que no se necesita sacar turnos y que a los menores de 17 años se los inocula con vacunas Sinopharm y Pfizer.

Escobar indicó que “queremos que las infancias comiencen las clases con la vacunación completa, para cuidarnos entre todas y todos” y remarcó que “en nuestros espacios culturales barriales las infancias y adolescencias son nuestros punto fuerte”.

Mendoza

En Mendoza, el director General de Escuelas (DGE), José Thomas, informó que habrá vacunación en las escuelas y que a partir del 10 de febrero, cuando los primeros alumnos comiencen las clases, “los directivos escolares recibirán los documentos con la información de cada alumno y si tienen o no el esquema completo”.

“Los directores son los mejores para transmitirle a los padres la gran importancia que tiene la vacunación, en ellos depositan la confianza”, expresó.

Y, explicó que la estrategia de inoculación en las escuelas será similar a la aplicada en las colonias de verano, “apuntando a la realidad de cada territorio ya que sabemos que hay escuelas con menor número de chicos vacunados”.

San Luis

En San Luis, donde según el Ministerio de Salud local hay un 94% de adolescentes vacunados y 83,20 con su esquema completo, las ministras de Salud y Educación, Rosa Dávila y María Eugenia Cantaloube, trabajan en conjunto en un retorno seguro a las aulas y recomiendan aprovechar lo que resta de febrero para iniciar o completar esquemas.

“Las clases comenzarán el 2 de marzo con presencialidad plena en toda la provincia y queremos pedirle a la comunidad educativa que este regreso a clases sea con los chicos y docentes vacunados porque la vacuna los protege a ellos y a su comunidad educativa”, indicó la ministra de Educación.

Jujuy

En Jujuy, alrededor del 40% de los 195.962 estudiantes registrados en los distintos niveles completaron el esquema de vacunación, por lo que las autoridades instan a los padres a que lleven a vacunar a los más chicos antes del inicio del ciclo lectivo.

“Los más grandes (nivel medio y adultos secundario) están vacunados un 60%, hay un 29% en el nivel inicial y en el primario hasta un 30% de vacunados“, indicó este martes a Télam la secretaría de Equidad Educativa de Jujuy, Fernanda Montenovi.

Consultada sobre las estrategias de vacunación implementadas, destacó la labor en las “escuelas de verano en toda la provincia” desde el 10 de enero para promover la revinculación con un trabajo de concientización destinado a padres y alumnos con el equipo de Salud Escolar.

Foto: Leo Vaca

“Además, estamos llevando a todas las instituciones el recorrido del VacuMóvil para que los papás puedan acercarse con los niños y completar el esquema de vacunación”, añadió y sostuvo que “es importantísimo que los chicos lleguen vacunados para poder garantizar la presencialidad plena”.

Chubut

En Chubut, el ministro de Salud, Fabián Puratich, informó que “estamos trabajando para acelerar los esquemas de vacunación en niños y adolescentes, sobre todo en la zona de Trelew y Puerto Madryn, con vacunatorios móviles en plazas y lugares públicos”.

“El plan de vacunación se reforzará también en las escuelas, pero no solo por el covid sino con todas las vacunas de calendario”, aseguró a Télam y destacó que la inoculación se realiza sin turno previo y solo se tiene en cuenta que se respete el lapso de tiempo que deba transcurrir entre una aplicación y otra.

Formosa

En Formosa, sigue la aplicación de vacunas anticovid en distintas localidades y el gobernador Gildo Insfrán remarcó que “es muy importante que toda la población objetivo de la provincia tenga el esquema completo de vacunación, siendo ello una responsabilidad individual y comunitaria frente a los riesgos que implica la pandemia”.

Corrientes

En Corrientes, la campaña de vacunación se realiza sin turnos previos, por la mañana y la tarde, con distribución de días de acuerdo al número de terminación de DNI y, según el Ministerio de Salud, se avanza con las dosis de refuerzo a personal docente y no docente, además de mayores de 18 años que no hayan completado el esquema de vacunación.

Río Negro

En Río Negro, el Ministerio de Salud informó que la vacunación contra el Covid-19 es libre, sin turnos y destacó que ya se vacunaron más de 15.774 adolescentes con factores de riesgo y otros 98.491 sanos, junto a más de 146.424 niños de 3 a 11 años.

Entre Ríos

Entre Ríos registra cerca del 70% de su población de entre 3 y 11 años con al menos dos dosis y un incremento de la solicitudes de inoculación entre adolescentes de 12 a 17 años.

“Estamos incentivando estrategias y herramientas para seguir generando adherencia y promover la vacunación, avanzando en la aplicación de segundas dosis y de refuerzo”, dijo la ministra de Salud provincial, Sonia Velázquez.

Según la funcionaria, la vacunación entre adolescentes se incrementó “considerablemente con la aparición del Pase Sanitario y ante el incremento de casos” por la variante Ómicron.

Además, el Gobierno entrerriano organizó una jornada de vacunación libre, sin turno previo, para la aplicación de primera y segunda dosis a adolescentes en dos plazas capitalinas, las Sáenz Peña de la ciudad de Paraná y del barrio San Agustín.

Velázquez aseguró que febrero “será un mes bisagra” para fortalecer la vacunación en estudiantes de nivel inicial, primaria, y secundaria, donde “ya comenzó la aplicación de refuerzos”.

Santa Cruz

Autoridades de Santa Cruz afirmaron que en pandemia prevalece el derecho a la salud y a la educación, luego de que se informara que exigirán testeos a docentes y clases virtuales a los alumnos que no se vacunen, según las últimas resoluciones emanadas del Consejo Provincial de Educación (CPE) ante la proximidad del inicio del ciclo lectivo 2022.

El vicepresidente del CPE, Ismael Enrique, aseguró a Télam que “en realidad no hablamos de pase sanitario. No lo denominamos así, ni tiene el sentido de pase sanitario que tiene una connotación negativa y por eso se está hablando de que en Santa Cruz esto ocurre”.

El Chaltén, que tiene período especial, empezó las clases este lunes y el resto de la provincia comenzará el ciclo lectivo el 2 de marzo “solicitando a cada estudiante que para ingresar a la escuela haya comenzado el esquema de vacunación. Si alguno no ha podido iniciarlo por algún motivo, lo que le pedimos es que aguarde a comenzarlo; y, mientras tanto, le vamos a garantizar la continuidad formativa a través de aulas híbridas, la pantalla a través del zoom, aulas virtuales como complemento y también otros recursos que se pueden poner a disposición a partir de lo que las escuelas definan”, añadió.

“Para nosotros es una gran responsabilidad cuidar la salud y el derecho a la educación. Los chicos que se han vacunado tienen derecho a permanecer en la escuela sin ningún tipo de riesgo. No hay discriminación, sino responsabilidad de nuestra parte”, argumentó Enrique.

Santiago del Estero

En Santiago del Estero, la jefa del Programa Provincial de Inmunizaciones, Florencia Coronel, dijo que trabajan “fuertemente todos los días en los diferentes centros de salud para llegar al ingreso escolar con todos los niños y niñas con esquemas completos de vacunación contra la Covid-19”. Para el regreso a las clases, dijo a Télam, “queremos tener a todos con sus segundas dosis” por lo tanto “estamos en todas las UPAs, CAPs, hospitales del interior y centros permanentes de vacunación con dosis para los niños, niñas y adolescentes”.

“Es muy importante vacunarse, porque sabemos que con la variante Ómicron tuvimos más contagios en niños y por eso deben estar protegidos cuando vuelvan a la presencialidad en las escuelas, para que no se enfermen ni para que contagien a sus familias”, enfatizó.

La Pampa

En La Pampa, el Ministerio de Salud, informó que tiene el 92,27% de la población inscrita inmunizada contra la Covid-19, mientras junto a Educación reforzaron la campaña de vacunación para garantizar la mayor presencialidad y las “aulas cuidadas” en el inicio del ciclo lectivo.

Neuquén

En Neuquén, 83.366 niños ya recibieron la primera dosis de la vacuna, lo que significa el 81% de dicha franja etaria, de los cuales 61.964 (60%) completaron su esquema, informaron este martes a Télam fuentes del Ministerio de Salud de la provincia e indicaron que 50.081 adolescentes (77%) tienen vacunación completa.

Los voceros señalaron que en la provincia “se desarrollan múltiples estrategias desde el comienzo de la campaña de vacunación, apuntando a brindar mayor accesibilidad para la comunidad. No sólo con distintos dispositivos, sino también con diferentes horarios” en 121 sitios en toda la provincia.