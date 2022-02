Pablo Santín pone en orden la informalidad y la “media jornada” en gastronómicos

“Hoy con los compañeros de la Comisión Directiva estamos trabajando mucho la calle y tratando de reducir la informalidad, ya que tenemos niveles muy altos” dijo en diálogo con “el Retrato…” el titular de UTHGRA Seccional Mar del Plata, Pablo Santín a poco menos de dos meses de haber asumido la conducción del gremio gastronómico/hotelero.

El dirigente indicó que “estamos inspeccionando 20/25 establecimientos por día. Recibimos muchas denuncias. Hay una cultura con respecto a la situación laboral muy arraigada, donde todo el mundo hace lo que quiere. Estamos combatiendo en la calle”, acotando en tal sentido que “la gestión anterior permitió todo esto y estaba arraigado culturalmente. No tiene que ver con la pandemia”.

– El empresario entiende?

– A veces parece que esto fuera una guerra contra ellos y entiendo que son inversores que invierten para ganar. Nosotros somos trabajadores que tenemos que defender nuestros intereses y a veces se genera esa puja. Hasta el 2 de diciembre no había nadie que defienda a los trabajadores y hacían lo que querían. Ahora hay un sindicato presente que está al lado de la gente. A veces es shoqueante para ellos. Decirles que todo lo que se hacía estaba mal. Pero hay buena voluntad para resolver las cosas.

¿Como está el caso de la embarazada del Hotel República?

– Estamos en proceso de negociación con los abogados de la empresa. Estamos reclamando la efectividad completa porque en la práctica lo era. Pero en los papeles era eventual. Una maniobra fraudulenta a la que estaban acostumbrados. Estamos dialogando y exigiendo lo que dice la efectivice como corresponde”

Al ser consultado sobre cuáles eran las principales anomalías que encuentran en el transcurso de las inspecciones enfatizó que “la gran mayoría con recibos de media jornada. Mienten. Entrenan a los trabajadores para mentir porque hay miedo. Pero estamos empezando a ganar confianza y darles seguridad”

Seguidamente dijo que “otra de las cuestiones pasa por qué nadie respeta los 6 francos mensuales según Convenio Colectivo. También la escala salarial. Pedimos que se respeten los sueldos, para remarcar en relación a las paritarias que “estamos con un 20 por ciento de aumento en enero y febrero. Un 14.5 más en abril y otro 14.5 en mayo. Esto hace a un total de un 49 por ciento”.

¿ Se cobra normalmente el plus de verano?

– Sí. Para este año firmaron un plus más elevado de lo que se venía dando. Una suma no remunerativa que se firmó en épocas electivas en connivencia con el sector empresarial. Este año de firmó un plus de 10 mil pesos que celebramos porque le conviene al trabajador.

¿Vuelve la gente al sindicato?

– Es tremendo. Se están afiliando muchísimo. Entregamos las cajas de navidad en diciembre y en tres días se afiliaron 600 trabajadores nuevos. Y todo el tiempo recibimos afiliaciones. Estamos preparando una campaña para salir a afiliar.

Finalmente Santín al referirse a las expectativas inmediatas, remarcó que “Tengo como objetivo trabajar para solucionar los problemas de los compañeros. Achicar la brecha de la informalidad, necesitamos que tengan lo que corresponde y sus beneficios. Tener aportes, obra social da dignidad. Y estamos trabajando mucho en la obra social para mejorarla, sistematizarla. Yo siento mucho apoyo del trabajador aún después de las elecciones. Se nota mucho entusiasmo en los trabajadores que ven que la conducción cambio y los acompaña. Nosotros contestamos enseguida y nos acercamos de inmediato cuando requiere de nuestra presencia en el lugar de trabajo”.