Cuesta: Nadie en la bancada oficialista defendió el proyecto de las fotomultas

En la primera Sesión del año se trató un único expediente: el convenio por el cual el ejecutivo pretende que vuelvan las fotomultas a Mar del Plata. Después del escándalo generado porque la Secretaría del Concejo Deliberante reemplazó una hoja por otra, justo la hoja en donde queda asentado los giros a las comisiones que tiene cada expediente.

Finalmente, gracias a los votos de Acción Marplatense, ganó la propuesta del oficialismo y el expediente se tratará en las Comisiones que estaban anotadas en la hoja nueva: Seguridad, Movilidad Urbana, Hacienda y Legislación. Al respecto, la concejal del Frente de Todos, Marian Cuesta en diálogo con “el Retrato…” sostuvo: “La sensación que me quedó es nadie de la bancada oficialista puedo defender este proyecto con argumentos a las cosas que planteamos”

“Acción Marplatense no acompañó nuestra idea que era acompañar la idea nuestra que era de reparar la irregularidad que tiene el expediente de las fotomultas, que no solo era la irregularidad en un giro, sino que además tenemos la certeza que se habían sacado de una hoja del expediente. La bancada de Acción Marplatense dijo que no está para acompañar el expediente, así que esperamos que en las comisiones siga reafirmando esa postura. En lo personal me hubiera gustado que pudiéramos saldar una irregularidad muy grande que se vio en el inicio del expediente, pero son las cosas que a veces pasa en el Cocnejo Deliberante, difícil de entender, pero daremos las discusiones en las Comisiones que fue girado el Expediente y esperemos que Acción Marplatense se oponga al proyecto porque claramente es perjudicial para los vecinos de la ciudad”, sostuvo Cuesta.

En este sentido agregó: “Hay una irregularidad muy grande. Yo lo traté de explicar en la sesión, no solo se modificó el giro de una manera irregular, sino que además falta una hoja del expediente original que fue reemplazada por otra. Esto está mal que pase con cualquier expediente y daña a la institucionalidad del Concejo Deliberante, porque sino cualquiera puede sacar hojas de los expedientes, ¿en cuántos habrá pasado lo mismo?” cuestionó la edil opositora.

Asimismo manifestó: “En la última intervención que hice en la Sesión pedí que esto tenga una respuesta institucional del Concejo, y sino tenemos que ir a otro poder de la Democracia para que lo salve. Vamos a esperar un poco más, para ver qué pasa, pero no lo descartamos”.

“Es mi primera vez que estoy en el Concejo Deliberante, es la primera vez que soy presidente de una Comisión entonces estoy muy atenta a todos los expedientes. Pero eso no puede ser la regla, uno deposita una confianza en quienes manejan los expedientes. Uno puede discutir, criterios, miradas y eso está perfecto, podemos no ponernos de acuerdo y eso también está muy bien, lo que no está bueno que uno tenga el temor de que sigan sacando hojas. Esto no es la primera vez que pasa y siempre se resolvió en Labor Deliberativa, porque hay dos formas de modificar el giro a un expediente cuando ya fue dado, una forma es en Sesión o en Labor Deliberativa con el acuerdo de todos los Presidentes de Bloque, acá se intentó hacer el ¨si pasa, pasa¨, se dieron cuenta que en la comisión de Educación junto con Crear tenemos mayoría, y como tienen el temor de que el expediente no avance, quieren modificar las reglas de juego y en vez cambiar el giro en Sesión o en Labor, cambiaron la hoja”, expresó Cuesta.

Finalmente, la concejal opositora sostuvo: “Yo soy muy respetuosa de las decisiones de los partidos, y la verdad es que espero que Acción MArplatense se termine de definir como un partido de oposición y no del oficialismo. Hoy lo avalaron, porque no querer darnos la razón a nosotros, es algo obvio. Por otro lado está bueno que hayan dicho que piensan votar en contra y vamos a ver si a lo largo de este tiempo no cambian la postura. Nosotros lo que debemos hacer es defender los proyectos que creemos que son positivos. En este expediente hay muchas cosas que generan duda, en Mar del Plata tenemos cinco universidades, ¿Por qué no se hace un convenio con una universidad local?. Sabemos por información extraoficial que no fueron avisadas ni consultadas de este proyecto, por otro lado, Carrancio y Sívori hablaron en relación al pésimo acuerdo en la recaudación del municipio en este proyecto. Hay demasiadas cosas que no cierran, demasiadas oscuridades”