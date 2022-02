Roberto Feletti: “La inflación en góndola es una inflación monopólica”

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, sostuvo este lunes que “la inflación de góndola es una inflación monopólica”, y afirmó que “no puede pensarse que 50 empresas van a abastecer el consumo de 50 millones de habitantes”.

“Ponemos una canasta para regular; no podemos pensar que 50 empresas van a abastecer el consumo de 50 millones de habitantes: tiene que haber una canasta amplia y diversa que frene un poco este escenario”, señaló el funcionario nacional en declaraciones formuladas a Radio 10.

Asimismo, sostuvo que para las grandes cadenas “la canasta representa el 20% de su facturación”, y destacó que se trata de “una canasta amplia, que no es de asistencia social sino compatible con el consumo del argentino medio”.

En el marco del programa +Pecios Cuidados, este lunes comenzó a regir Cortes Cuidados, el nuevo acuerdo con frigoríficos y grandes cadenas de supermercados, que estará vigente durante todo 2022 y contempla la comercialización de siete cortes de carne vacuna a valores acordados en todo el país.En ese sentido, Feletti subrayó que los cortes de carne del acuerdo se ofrecen “a precios un 24% en promedio más bajo que los de mercado”.

“Hoy comienza en todas las cadenas de supermercados la nueva canasta de precios para la carne”, indicó el funcionario, y aseguró que “la canasta está funcionando” y que fueron acordadas “12.000 toneladas por mes de carne en las grandes cadenas de supermercados”.

No obstante, reconoció que hay “tensión en cuanto al abastecimiento, porque hay mucho enfrentamiento con la canasta”, e incluso aseguró que hay “empresas que acuerdan pero después discuten o no cumplen”.

Feletti subrayó que los cortes de carne del acuerdo se ofrecen “a precios un 24% en promedio más bajo que los de mercado”. Foto:

El secretario explicó que en la temporada de fiestas de fin de año “se vendieron 7 millones de kilos de carne vacuna, lo que demuestra que hay demanda”.

Feletti reconoció que la inflación “todavía va a ser alta” en el inicio del año, “pero será más baja que la de enero del año pasado”, y señaló que “si todo sale bien, en marzo vamos a empezar a ver un índice más normal”.

“Se mantiene una canasta con 1.321 productos, que incluso fue tomada por (el ministro de Economía, Martín) Guzmán, y puesta en el acuerdo con el Fondo (Monetario Internacional) como parte de una estrategia antiinflacionaria. Y la canasta va a lograr lo que estamos buscando, que es aparear ingresos con precios, es decir, bajar el peso de los alimentos en el salario promedio”, afirmó el secretario.

Además, puntualizó que “la inflación de productos frescos es inflación internacional”, y consideró que “si no hay un desacople del precio del trigo vamos a pagar galletitas a precios internacionales”.

Por lo tanto, subrayó que “es necesario que haya instrumentos regulatorios, como ser cupos de exportación, fideicomisos”, y puntualizó que “no puede pasar que terminemos comiendo lo que quiera la Mesa de Enlace”.

Por otra parte, indicó que están buscando federalizar el programa +Precios Cuidados, y destacó la experiencia de la provincia de Chaco, en que el gobernador Jorge “Capitanich tomó la canasta y la hace valer, pero también suma productos de las economías regionales”.