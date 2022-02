“La Hiena” Barrios negó los cargos y dijo que la mujer lo amenazó

Las llamadas al 911

El excampeón mundial de boxeoen el marco de un hecho de violencia de género, informaron fuentes judiciales y policiales.La detención fue concretada alrededor de las 2 de la madrugada, y en un procedimiento donde se secuestraron dos plantas de marihuana, pero no el arma mencionada por la denunciante, una mujer de 33 años.Sin embargo,y lo amenazó con denunciarlo por tener plantas de marihuana.Según lo relatado por la víctima, el hecho se produjo en los primeros minutos de esta madrugada dentro de la vivienda del exboxeador, en la calle Galileo Galilei al 1000 de ese partido del norte del conurbano.

La intervención policial se inició con dos llamados a la línea de emergencia 911 realizadas por una vecina, la primera a las 0.52 y la segunda a la 1.16, que escuchó cómo agredían a una mujer.

En la primera comunicación a la que tuvo acceso Télam-, la denunciante reportó que bajó del colectivo y al pasar por la casa de “La Hiena” Barrios, en el cruce de Ruta 27 y Galileo Galilei, escuchaba a una mujer “a los gritos, llorando y pidiendo ayuda” que decía “por favor dejame” y que “parece que le están pegando”.

La segunda llamada la hizo la misma persona que describió el domicilio de Barrios como “la casa con palmeras” y contó que ya había llegado la policía, pero que “no se dejen engañar” porque ella escuchó que la mujer “lloraba y pedía auxilio” y gritaba la frase “me vas a matar”.

Hasta allí arribó un móvil del Centro de Operaciones Tigre (COT), con personal policial que se entrevistó con una mujer de 33 años, quien afirmó que Barrios la había amenazado de muerte con un arma de fuego.

Tras realizar la consulta judicial pertinente, Barrios (45) quedó aprehendido y fue trasladado primero al destacamento policial de Rincón de Milberg, desde donde más tarde fue derivado a la comisaría 1ra. de Tigre.

Al ser trasladada a la fiscalía, la víctima mostró lesiones y dijo que los médicos no la habían revisado bien, por lo que se constató bien y lo imputaron por los delitos de “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas”.

Fuentes judiciales y policiales indicaron a Télam que la relación entre Barrios y la denunciante era “reciente”, que se habían conocido hace poco a través de un sitio de internet y que, al momento del hecho, estuvo como testigo el hijo de 13 años de la víctima.

De acuerdo al reporte que fue elevado a la fiscalía por el equipo del Sistema de Protección Social del municipio de Tigre, la víctima explicó que conoció a Barrios el 28 de enero a través de la aplicación Badoo y que tras horas de conversación la madrugada del 29, él le pagó el remís y ella fue a verlo a su casa de Rincón de Milberg, donde permaneció hasta el domingo a la mañana.

También explicó que ella sabía que era boxeador, pero que no conocía su historial, y que el martes pasado a la noche regresó a la casa y allí le preguntó si estaba bien porque lo notó “raro” y él le respondió que “había tomado fernet todo el día” y cuando salió al patio de la vivienda vio botellas vacías de esa bebida y una planta de marihuana.

Siempre según las fuentes consultadas , la mujer relató que Barrios “fumaba faso, uno atrás del otro”, que la invitaba a fumar diciéndole “te vas a relajar” y que en algún momento estuvo “como ido”.

Además, dijo que el jueves, Barrios “no se podía levantar” y durmió todo el día hasta que se levantó a las 14 y le dijo que quería enseñarle boxeo al hijo de ella de 13 años, quien llegó a la vivienda a eso de las 19.

La denunciante señaló que el problema se inició el jueves por la noche, luego de la cena, cuando ella le preguntó por las plantas de marihuana y al comentarle que le parecía raro que las tuviera sólo para consumo personal, Barrios “flasheó” y creyó que ella lo quería denunciar.

Contó que el exboxeador le empezó a gritar que si lo denunciaba “las iba a pagar”, que la agarró de los brazos, que le decía que su libertad “no tenía precio”, que no la dejaba ir a ningún lado y que la empujó contra una pared y que en un momento apareció y la amenazó con “un arma en la mano”, que ella ya había visto en un cajón, todo delante de su hijo adolescente.

Y recordó que Barrios le envió un mensaje a una persona para que lo ayude a sacar las plantas de marihuana, aclaró que toda la situación fue delante de su hijo adolescente y que todo terminó cuando vieron las luces del móvil policial y él salió agarrándola de un hombro mientras ella pedía ayuda.

El caso quedó en manos de los fiscales Pablo Menteguiaga y Mariela Miozzo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de Tigre, quienes dispusieron un allanamiento de urgencia donde la policía secuestró dos plantas de marihuana de grandes dimensiones, pero no logró hallar el arma mencionada por la víctima.

“Sabemos por el relato de la mujer que, tras la amenaza, Barrios fue a esconder el arma, pero no fue hallada en el domicilio. No sabemos aún si en la hora que pasó hasta iniciarse el allanamiento, el acusado u otra persona se deshizo del arma”, dijo uno de los investigadores.

En 2014, el exboxeador fue condenado a 3 años y 7 meses de prisión por el homicidio culposo de la joven embarazada Yamila González, cuya muerte provocó al chocar con su camioneta otro auto que atropelló a la víctima, en un hecho ocurrido en enero de 2010 en la ciudad bonaerense de Mar del Plata.