Ciano le recordó a Bernabei que “gobernar es fijar prioridades” y le reclamó la obras en el IREMI

Viviana Bernabei, Secretaria de Salud del Municipio, participó de la Comisión de Hacienda para defender y explicar el Presupuesto 2022 de su área. En relación a su intervención, el edil del Frente de Todos, Ariel Ciano, en diálogo con “el Retrato…” aseguró que la reunión fue “positiva”.

En este sentido, Ciano explayó: “nosotros hicimos hincapié en la necesidad de algo que dijo la secretaria el año pasado que era la puesta en valor del IREMI. Sobre esto, nos dijo que es un objetivo también para este año”, explicó Ciano y agregó que: “le recordamos que gobernar es fijar prioridades y que debería concretarlo”.

“También le consultamos qué sucede con el Centro de Salud 2, porque no se iniciaron las obras y por otra parte planteamos algo que venimos trabajando hace tiempo desde la banca, que es en campañas de difusión de prevención de enfermedades que lamentablemente vemos que no se realizan. Respecto a esto nos dijeron que no tenían presupuesto, pero que ahora sí habrá. Esperamos que se concreten las campañas, el inicio de las obras en el Centro 2, que es tan necesario, y se incluya la puesta en valor del IREMI”, sostuvo el edil massita.

Asimismo, Ciano sostuvo acerca de este tipo de audiencias con los funcionarios: “es importante el intercambio, porque tengo la expectativa que tomen lo que decimos que, como oposición responsable, es una crítica constructiva, y mejoren el presupuesto en las falencias que encontramos. Por ende, son positivas este tipo de reuniones”.