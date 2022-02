Alasino aseguró que la tercera dosis es necesaria porque no se sabe con exactitud cuanto dura la inmunidad 

Frente al avance de la variante Omicron, la suba de contagios que se dieron en los últimos días y la decisión del Gobierno de solo testear a los mayores de 60 años, personas con riesgo o gestantes, el director de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Adrián Alasino, en diálogo con “el Retrato…” sostuvo: “la pregunta que no tiene respuesta es si las vacunas van a cubrir todas las variantes que salgan”. Además confirmó que con la suspensión de testeos “Vamos a perder información”.

Asimismo, sostuvo: “El balance hasta hoy, en lo local, el mes de enero cerró muy bien, retrospectivamente podemos decir que todas las medidas que se tomaron desde el Gobierno, que fueron sensibles, permitieron la convivencia de miles de casos con pocas restricciones, obviamente con un aumento técnico, pero la internación 20 veces menor por el avance de la vacuna” sostuvo Aladino y agregó: “esto permitió recupera otros aspectos que eran reclamados por la sociedad como la economía de los diversos sectores que necesitan del turismo y demás y la también la cuestión afectiva. Ese es un primer balance de lo que pasó porque batimos récord en cantidad de casos pero eso no se trasladó en un impacto en el sistema de salud“.

“Ahora hay una idea, mal entonada por esta situación, de ir por más, que no solo está en Mar del Plata y en la Nación, sino en varios países del mundo. Esto significa quitar un poco los controles, no testear a mucha gente. Frente a eso hay un gran signo de interrogante para lo que viene, porque está este optimismo pero también está claro el panorama, que todos los expertos ya han advertido, que puede haber y seguramente habrá nuevas variantes. En ese escenario la pregunta que no tiene respuesta es si las vacunas van a cubrir todas las variantes que salgan. Se está trabajando en modificar las vacunas para prevenir las nuevas variantes”, agregó el director de la Escuela Superior de Medicina.

¿La falta de testeo significa falta de información?

En relación a la decisión del Gobierno de no testear más, Aladino dijo: “para la comunidad académica, cuánto más amplia es la recogida de datos y de información, mejor podemos trabajar, pero claramente esto es una decisión política y en este caso, lo que hacen es seguir la sintonía de otros países. Hay algo que es cierto, vamos a perder información, lo vamos a lamentar pero se ahorra mucho dinero, que como siempre es escaso, está bueno que se use para otras cosas, para otras prioridades que hay en este momento. Por supuesto que desde el punto de vista académico, nosotros siempre preferimos tener la totalidad del análisis que una fracción. Pero en esta decisión predomina más lo político que lo técnico“.

Los autotest

Consultado por los autotest que ya están a la venta en Mar del Plata, Alasino sostuvo: “lo dijimos desde un primer momento, que es muy bueno porque todos sabemos lo complejo que resultó el acceso. Llega a destiempo, pero es lo que se pudo hacer. Si viene otra ola ya está, ya los tenemos”, asimismo, agregó: “Sin dudas es una buena herramienta, porque da desde un primer momento la certeza de si estás enfermo o no y de alguna manera, estamos descomprimiendo el sistema de salud, y que creo que una de las mayores virtudes que tuvo todo el manejo del sistema, es que nunca colapsó, para eso hubo que hacer bastantes cerrojos pero en muchos países, como el nuestro, subdesarrollados, si sucedió”.

¿La tercera dosis o resfuerzo, es necesaria?

En relación a la necesidad de la tercera dosis, teniendo en cuenta la cantidad de contagios con dos aplicaciones o tres, el profesional de la salud aseguró que “parte de la respuesta no la tenemos. Se están haciendo estudios dónde se está evaluando cuánto duran los anticuerpos promedio en las personas, con qué vacunas, hay muchas variables, muchas vacunas, más efectos, menos efectos“.

En este sentido, agregó: “la vacunación es necesaria porque hasta que tengamos todos los estudios que nos digan claramente, en promedio, cuanto tiempo dura con exactitud la inmunidad alta para saber en qué momento dar el refuerzo o la tercera dosis, porque sino hay que optar por políticas generales. Lo que sí está claro, en estos últimos días, es que los que tuvieron la enfermedad con una articulación de anticuerpos alta, con sintomatología, es mejor que espere 90 días para ponerse el refuerzo que 30, pero para esa recomendación hay que meditar antes el impacto. Faltan elementos para tener la claridad de cuál es el momento clave del refuerzo. Claramente es necesario el refuerzo porque ya quedó demostrado que cuanto más alta es la vacunación, menos enfermedad y muerte hay. La vacuna previene la enfermedad y la muerte“.

Las secuelas del Covid

Finalmente, en relación a las secuelas que deja el Covid, Alasino sostuvo: “También están en estudio, hasta ahora las respiratorias son las más comunes. Algunas secuelas aparecen 6 u 8 semanas después, no tenemos en claro bien el patrón. Hay algunas cardiovasculares y musculares también. Las secuelas también se dan según la gravedad, no son las mismas secuelas que tuvo la gente en 2021 que las que aparecieron después, hay que esperar más para tener un panorama. Por eso decimos, no podemos salir a decir vamos a contagiarnos todos con la Omicrom porque no es tan grave, no, porque estamos dispuestos a otras cosas que son las secuelas o enfermedades posteriores que aún no están descubiertas en su totalidad”, sentenció el p