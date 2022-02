Sánchez Herrero: “La educación es un derecho y una oportunidad de cambio social”

La Presidente del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon, Marina Sánchez Herrero, recibió al rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, (UNMdP), Alfredo Lazzeretti.

Sobre la reunión Sánchez Herrero expresó: “Desde el Concejo venimos dialogando con las instituciones y mantenemos reuniones mixtas para trazar agendas comunes. Con el Rector coincidimos en la importancia de la Educación Superior pública, de calidad y de excelencia donde todos puedan tener acceso, permanezcan y finalicen sus estudios, también tenemos una mirada en común sobre temas de género. La educación es un derecho y una oportunidad de cambio social. Los desafíos del desarrollo económico-productivo local, regional y nacional nos plantean la capacitación para la toma de decisiones hacia el futuro”.

Por su parte el Rector Lazzeretti sintetizó: “Es una primera y muy positiva reunión, me parece muy importante desde el punto de vista institucional que la presidente del Concejo Deliberante, convoque a los distintos actores sociales de la ciudad, para iniciar un camino y profundizar el diálogo en los proyectos en común. Para nosotros como Universidad es muy importante estar próximos al Municipio, a todos los poderes, no solo al Ejecutivo sino al Legislativo donde está representada toda la comunidad de Mar del Plata y Batán. Estoy convencido que vamos a tener una muy fecunda agenda institucional en común”.