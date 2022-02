De Miramar al mundo: María Laura Carbajo triunfa en Europa

Su nombre el María Laura Carbajo, es una artista plástica oriunda de Miramar que a lo largo de los últimos años no solo ha expuesto sus obras en España sino en Italia, Nueva York y muy pronto lo hará en Francia, Londres y Venecia.

Hace siete años vive en Palma de Mallorca, en Sol de Mallorca, en el municipio de Calvia donde expresa todo su talento artístico en lienzos que llena de color y creatividad en esa isla tan conocida de España.

Mañana viernes 4 de febrero, Carbajo expondrá en el Casal de Paguera (que corresponde al municipio de Calvia).

La exposición en donde locales y turistas podrán ver sus obras, lleva el nombre de “Evolución” y durara hasta el 25 de febrero.

La miramarense que triunfa en Europa, pinta desde los 5 años de edad y lo hizo observando los bosques y paisajes de Miramar para luego inspirarse en los últimos años en la belleza del Mediterraneo y las playas de arenas finas con aguas cristalinas de la costa Mallorquina.

La artista ya ha expuesto en: SeeMe Nueva York (2020), a participado del premio Paris Expo (2020), Exposición Galería Thuillier París (2021), Premio Artista del Año (2020), Exposición Galería Effetto Arte Palermo Italia (2021), Anuario de Arte 2021 en Italia, Premio Michelangelo (2021), en la Exposición Palazzo Velli Roma Italia (2021), Premio Dante Alighieri (2021), Exposición Palazzo Borghese Firenze Italia (2021) y Casale Monferrato Italia (2021).

Además participó de exposiciones donde tuvo su espacio en la Galería Online Tricera Japon (2021).

También ha ganado el premio Vittorio Sgarbi (2021) en una exposición en Ferrara Italia en octubre del pasado año y ha sido seleccionada para el Anuario de Arte 2022 por el crítico Angelo Crespi .

Dentro de su amplia trayectoria, sus obras se han visto en la exposición Teatro Manzoni en Milán Italia el pasado mes de enero 2022 y le han realizado múltiples entrevistas en la reconocida revista “In Palma”.

Su trayectoria es amplia y los sitios de arte de Europa convocan su obra cada año debido a su talento y calidez por los colores que usa a la hora de realizar su labor.

María Laura Carbajo expondrá en este 2022 en el Museo del Luvre-París. Carrousel du Louvre, con motivo de la feria Art Shopping Louvre.

Como también en “MEAM” (Museu Europeu d’Art Modern) en Barcelona, en Londres en la exposición en la Sleek Art Gallery y en Venecia en el edificio histórico – Scuola Grande di San Teodoro.

Carbajo se define como “autodidacta” su estilo es el impresionismo, aunque tengo algunas obras abstractas y otras figurativas.

“Me inspira mucho el mar, la naturaleza y el amor, yo pinto mis emociones” relata.

“El tipo de arte es impresionismo, si bien abarcó también lo abstracto y lo figurativo” aseveró al tiempo que puntualizó “pinto con acrílico y utilizó técnica mixta, esto quiere decir que utilizo materiales diferentes dependiendo del momento en que estoy frente al lienzo”.

Como sueño para un futuro cercano “es llegar a ser mi mejor versión y así expresar en el arte el ser. Que mi arte llegue a todas las personas y les haga sentir las emociones que me generaron a mi al pintarlas”.

Consultada sobre si hay posibilidades de exponer en la Argentina en especial en su ciudad natal Miramar, manifestó “sería un gran desafío en lo personal poder exponer en mi tierra ya que muchos me conocen desde pequeña y saben de lo mucho que disfrutaba mostrar con colores ´mi hermosa Miramar´, su bosque, su mar y sus playas donde todos los días pasan barcos y donde los atardeceres son indescriptibles” finalizó.