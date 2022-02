Hubo acuerdo y mañana se retoma el tratamiento del Presupuesto Municipal

El nuevo capítulo de la novela protagonizada por el oficialismo y la oposición en el Concejo Deliberante parece que llegó a su fin, al menos por ahora. Finalmente, se llevó a cabo la reunión de labor deliberativa que pedía la oposición, y se acordó que el próximo jueves se retomará, en la Comisión de Hacienda, el cronograma de audiencias para que los secretarios, titulares de Entes Municipales y OSSE defiendan su porción del presupuesto municipal 2022.

Según pudo saber este medio, la reunión comenzó por la mañana y después de un cuarto intermedio, concluyó cerca de las 15 horas. Entre cruces y chicanas, el oficialismo, finalmente reconoció que lo sucedido con el proyecto de las fotomultas no era acorde a los usos y costumbres del Concejo. Luego de eso, la oposición cedió, y el acuerdo llegó.

Con las partes de acuerdo, entonces, será el secretario de Gobierno Santiago Bonifatti quien el jueves asistirá a la Comisión de Hacienda a defender y justificar el presupuesto de su área.

Cabe recordar que, según la oposición la reunión que se llevó a cabo el miércoles había sido pedida el viernes pasado de manera oral, y el lunes de manera escrita; y fue la presidencia del Bloque la que se negó a convocarla. Es por eso que los Bloques opositores decidieron no avanzar en el tratamiento del Presupuesto Municipal 2022 y las ordenanzas fiscal e impositivas hasta tanto no se reúnan los presidentes a unir criterios de trabajo y plantear si se seguirán respetando o no los usos y costumbres del Concejo. Eso sucedió el miércoles por la tarde, por lo que todo se convirtió en una mera pelea de poder entre las distintas fuerzas políticas de la ciudad.