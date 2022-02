El Municipio solicita extremar medidas para evitar incendios forestales

El grado de propagación de un incendio para las próximas jornadas es “Extremo”. En el sitio web bit.ly/mgpincendios se puede visualizar diariamente el parte. En el marco de las acciones preventivas para incendios forestales, la Municipalidad de Gral. Pueyrredon informa la proyección del Índice para las próximas jornadas. Así, desde este martes 1 de febrero hasta el jueves 3, el Índice Meteorológico de Incendio Forestales (FWI) prevé un valor “Extremo” de posibilidades de generación de focos ígneos. El Índice se actualiza diariamente en el sitio web de la Municipalidad: bit.ly/mgpincendios Para evitar estas eventualidades, desde el área de Defensa Civil se recomienda: –No realizar quemas de limpieza de pastizales, restos de poda o residuos. -No tirar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos. -No arrojar colillas de cigarrillos por las ventanillas de automóviles, balcones o ventanas de edificios. -Solo encender fogatas en áreas permitidas y nunca olvidar de apagarlas. -Cortar las ramas de los árboles (raleo) desde el suelo hasta los dos metros.

Los índices de peligro de incendio ayudan a evaluar la facilidad de ignición, la velocidad de propagación, la dificultad de control y el impacto del fuego, en función de los factores fijos y variables que lo afectan (vegetación, topografía, meteorología). Este riesgo se expresa mediante diferentes Clases de Peligro, que asocian un segmento de la escala de peligro a un determinado comportamiento del fuego.