Identificaron a los presuntos autores del crimen del argentino en Playa del Carmen

La justicia mexicana ordenó la detención de seis integrantes del cartel narco “Los Pelones” por la autoría material e intelectual del crimen de Federico Mazzoni, el argentino ejecutado a balazos en el bar de Playa del Carmen donde trabajaba, mientras que otros dos miembros de la misma banda quedaron detenidos, por lo que ya son tres sospechosos presos por el hecho, informaron este lunes fuentes judiciales.

Según los investigadores, el asesinato de Mazzoni (47) estuvo vinculado a una disputa territorial por la venta de drogas al menudeo en la dicha localidad balnearia del estado de Quintana Roo, en la Riviera Maya, un centro turístico de la Península de Yucatán, México, y apuntan como responsables del hecho al cartel “Los Pelones”, un reconocido grupo criminal dedicado al narcomenudeo y a la extorsión en la zona, el cual fue fundado hace 18 años por el “Chapo” Guzmán.

Ante esa situación, la fiscalía del estado de Quintana Roo emitió seis órdenes de aprehensión, entre ella la de Ana, alias “Doña Mary”, y Andrés, alias “El Avispón” o “Henry”, quienes fueron señalados por la justicia mexicana como los dos posibles autores intelectuales del asesinato de Mazzoni.

A su vez, también se emitieron órdenes de captura para encontrar a Luis J., Jairo M. , Edgar M., alias “Kiko”, y a un hombre de apodo “Molusco”, quienes fueron sindicados como los autores materiales del crimen, señalaron los voceros.

De esta forma, el pasado viernes 28 de enero se realizaron dos allanamientos: el primero fue en un establecimiento donde se sospecha que el grupo delictivo llevaba a cabo sus operaciones relacionadas con venta y distribución de droga y en el que también se concentraba el dinero producto de la extorsión realizada a diversos empresarios.

En tanto, el segundo procedimiento se concretó en una finca ubicada al sur del Estado, a la cual asistía frecuentemente Andrés alias “el Avispón” o “el Henry”. Según informó la fiscalía, en ambos operativos se encontraron estupefacientes, pero no se logró dar con ninguno de los sospechosos, quienes hasta esta tarde eran buscados intensamente por las autoridades federales mexicanas.

Por otro lado, otros dos hombres fueron detenidos acusados de ser parte del mismo grupo delincuencial que mató al gerente argentino y ya son tres los detenidos vinculados al hecho.

El complejo Mamitas Beach, en Playa del Carmen, donde Mazzoni era el gerente (IG mamitasbeachclub)

Las detenciones tuvieron lugar el 26 de enero y los sospechosos fueron identificados como Miguel U. y Enrique D., quienes son acusados de participar activamente como miembros del cartel “Los Pelones”, extorsionando a empresarios y siendo partícipes de la distribución de droga en la zona. Sin embargo, la fiscalía del Estado de Quintana Roo aclaró que “hasta el momento éstos dos no se encuentran vinculados directamente al homicidio”.

Ese mismo día, también había sido detenido un hombre identificado como Paul “N”, a quien se acusó de facilitar la huida a bordo de una moto acuática de los dos hombres que dispararon en contra de la víctima.

El hecho ocurrió el martes 25, alrededor de las 17.50, cuando dos personas ingresaron al complejo Mamita’s Beach Club y asesinaron en el baño del lugar a Mazzoni, el gerente del lugar situado en la calle 28 de Playa del Carmen.

Según el fiscal del estado de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca Rosales, tras el hecho “los sujetos salieron corriendo y se fueron hacia la playa, abordando una moto náutica y se retiran”. Alertado de lo ocurrido, personal policial arribó a la escena del crimen y constató que Mazzoni ya estaba muerto.

De acuerdo a los resultados de la autopsia, la víctima recibió tres disparos en la cabeza provenientes de dos armas de fuego calibre 9 milímetros.

Montes de Oca Rosales indicó “no existían denuncias previas ante la justicia por parte de Federico y del local”, pero sí “tenían varias quejas” con algunas personas que merodeaban la zona.

“Ellos se venían quejando porque se habían establecido una suerte de ‘camastros’ de manera ilegal frente a este club de playa. Estos ‘camastros’ generalmente están vinculados a la venta de droga, y suelen radicarse en espacios públicos, los cuales son ocupados por estas personas”, detalló.

A su vez, el investigador añadió: “Hemos tenido otros eventos similares donde grupos dedicados al narcomenudeo, por ganar espacios que son antagónicos, comienzan a entrar en disputas y terminan sucediendo este tipos de eventos en lugares cercanos a la playa”.

Por su parte, Victoria Mazzoni, hermana de la víctima, dijo cree que los criminales buscaban al dueño del lugar y que, al no encontrarlo, mataron a Federico.

“Creo que el dueño denunció algo que no debió denunciar para los malos y lo fueron a buscar a él. Estaba escondido o hacia días que no aparecía y el que le sigue en jerarquía en ese VIP Class ha sido mi hermano y le han dado un aviso al dueño matando a mi hermano”, señaló la mujer.

Dos personas ingresaron al complejo Mamitas Beach Club” y asesinaron en el baño del lugar a Mazzoni. (IG mamitasbeachclub)

Según Victoria, su hermano, oriundo de la provincia de Córdoba al igual que toda su familia, se desempeñaba como chef y hacía 20 años que vivía en México, donde trabajó en distintos hoteles y restaurantes.

Victoria contó también que hacía 15 días había viajado a visitarlo y que él “no se venía venir” algo así, aunque explicó que Federico “fue siempre el que dio la cara en Mamita’s en cualquier asunto”.

“Sabemos que es una ciudad que está cruzada por el narcotráfico permanentemente y en México todas esas cosas son moneda corriente”, indicó Victoria y, en ese sentido, añadió: “Esto aparentemente es un ajuste de cuentas”.