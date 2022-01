Exponencial aumento de robos de celulares en recitales del sur y en el Polideportivo

Los robos y arrebatos crecieron a un ritmo inusitado en los este verano, donde además de turistas llegaron delincuentes disfrazados de tales, muchos de los cuales se hicieron su “enero” con la sustracción de celulares y billeteras.

Los “descuidistas”, hoy verdaderos delincuentes que usan la puerta giratoria de la ¿Justicia?, han centrado su accionar en los recitales que se realizan en los paradores del sur, y en el Estadio Polideportivo.

Si bien no existe una estadística cierta de estos hechos, en función que la gran mayoría de los telefonitos (por no decir la totalidad) no son asegurados por la compañías de seguro, y solo cubren aquellos hechos donde el robo se transforma en asalto.

Se supo de fuentes extraoficiales y que nos merecen absoluta veracidad, en una sola noche en un parador del Sur se robaron ¡165 celulares!, y hoy el promedio, por noche de show, no baja de entre 40 y 50 de esos caros aparatos de comunicación.

Este incremento de este tipo de delito hizo que este fin de semana en el Estado Polideportivo, impulsado por el personal de seguridad a cargo de los eventos y con el apoyo de la Policía, se procedió a “cachear” a todos los asistentes al retirarse del show que brindara Ciro en ese lugar (FOTO).

Allí grande fue la sorpresa del personal a cargo al dejar al descubiertos, al menos 20 ilícitos, cuyos tenedores ilegales de los aparatos fueron demorados, identificados y puesto a disposición de la ¿Justicia?, que por supuesto al considerarse un delito en flagrancia, quedaron inmediatamente en libertad, con el consiguiente armado de una causa.

Lo insólito es que, enterados del control, muchos delincuentes procedieron a descartarse de los telefonitos, e inclusive billeteras, arrojándolos en el interior del Polideportivo.

El procedimiento tuvo el éxito alcanzado, ante la predisposición del comisario a cargo del personal que cubría el evento, ya que de por si solo el personal de seguridad , se le habría complicado para poder efectuarlo.

Choripaneros trabajaron a full

Uno de los casos que seguramente merecerá la atención de la Municipalidad para subsanar a la brevedad, fue la presencia observada de los clásicos puestos de choripanes y hamburgesas, que cocinaban en medio del ingreso y salida del público.

Lo peligroso era el uso de garrafas para alimentar el fuego, ya que significaban un peligro inminente en caso de un potencial siniestro ante la presencia de miles de personas.

Según denunció personal de Seguridad a pesar de los llamados a Inspección General para denunciar el potencial peligro, los teléfonos no contestaron, y solo el diálogo del personal de seguridad y de la Policía, hizo que los choripaneros aceptaran correrse solo unos metros del ingreso al Polideportivo.

Evidentemente la ciudad está desborda este verano, y la ausencia de la Municipalidad queda expuesta diariamente en casos como este.

Algo no está funcionado bien…