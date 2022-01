Pase sanitario: pasajeros y choferes coinciden en que es una buena medida contra el coronavirus

La provincia de Buenos Aires implementó desde este jueves el pase sanitario de modo obligatorio para el transporte de media y larga distancia desde y hacia la provincia en el que se constate la vacunación completa contra el coronavirus, medida que los pasajeros destacaron porque les da “mayor seguridad” a la hora de viajar.

La iniciativa establece que el pase sanitario será un “requisito obligatorio para la utilización de servicios públicos de transporte de pasajeros por automotor, de carácter regular y/o especializado, aledaños a Ciudad Autónoma de Buenos Aires (media distancia) y servicios interurbanos y/o rurales de larga distancia, además de cumplir con los protocolos, recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias”.

El pase para el transporte consiste “en la acreditación, por parte de todas las personas mayores de 13 años, de al menos dos dosis de la vacuna contra la Covid-19 mediante las aplicaciones “VacunatePBA”, “Mi Argentina” o “el carnet de vacunación en formato cartón o tarjeta”.

Ahora, “las empresas concesionarias o permisionarias de servicios públicos de jurisdicción provincial tendrán a su cargo el contralor de la acreditación del Pase Libre Covid en forma previa al inicio del servicio, debiendo impedir el ascenso de personas usuarias que no cumplan” con ello.

Pasajeros y choferes de líneas de media y larga distancia se mostraron a favor del pase sanitario. (Foto Eva Cabrera)

En la terminal de La Plata, los usuarios y pasajeros de líneas de media y larga distancia coincidieron en que la aplicación del pase sanitario les da “mayor seguridad” a la hora de viajar en ómnibus.

“Soy profesional de la Salud y ahora viajo más segura ya que muchas personas adentro de colectivo se sacan o bajan el barbijo”, dijo a Télam Virginia, una usuaria que diariamente se traslada a la Ciudad de Buenos Aires.

En esa línea, Romina Salamanca, una pasajera de la línea Nueva Metropol también con destino a la Ciudad de Buenos Aires, indicó a Télam que tiene dos vacunas contra la Covid-19, que está “a la espera de que le llegue el turno de la tercera” y que la medida “le parece bien por el tema de la inmunidad de rebaño”.

“El pase sanitario es una medida correcta, es una manera de cuidarnos entre todes e incentivar al otro a que se vacune”, opinó.

Roberto comentó que tiene “las tres vacunas dadas”, que todavía no le habían pedido el pase y que le parece “bueno para viajar más seguros” porque el coronavirus “es una realidad”.

El pase debe acreditar en todas las personas mayores de 13 años al menos dos dosis de la vacuna contra la Covid-19. (Foto Eva Cabrera)

En tanto, Johana y Melody Valdez dijeron que “no sabían que la implementación” regía desde hoy, pero admitieron que llevan en su celular el pase sanitario y que “no les parece mal que se los pidan”, como también ocurre en otros ámbitos.

En cuanto a las líneas de transporte, desde las ventanillas de venta de pasajes mostraron recaudos a la hora de precisar información.

Sin embargo, admitieron que los pasajeros “están en tema”, y que al pedirles el certificado de vacunación ninguno se opuso.

“La mayoría lo tiene y presenta, saben que si no lo muestran no se les vende el boleto”, dijo una empleada de Chevallier.

Sobre la compra de pasajes online, dijo que “aún no está resuelto, pero el pase sanitario se les pedirá a la hora de subir al colectivo”, detalló.

Del mismo modo, desde Plusmar, El Cóndor la Estrella y Jetmar -que realizan viajes desde La Plata a destinos como Azul, Mar del Plata, Olavarría, o Bahía Blanca- indicaron que “todavía la empresa no dio indicaciones”, pero que a los que compran les informan que “seguramente se los puedan pedir al subir al vehículo”.

Foto: Alejandro Moritz

En ese sentido, fuentes del Ministerio de Transporte detallaron a Télam que encontraron “una muy buena aceptación por parte de la gente a la medida”.

“Sabemos que hay algunos lugares donde todavía hay algunas complicaciones, que son entendibles”, añadieron.

Y completaron: “Seguramente en los próximos días salgamos a distintos puntos para ayudar, informar y educar sobre la correcta implementación”.

Más temprano, en declaraciones a la señal TN, Gustavo Gaona, vocero de la Cámara de Empresas del Transporte de Larga Distancia, indicó que están realizando “la capacitación del personal”.

También dijo que se está tratando de corregir el sistema online, ya que “muchos pasajes se compran de forma virtual, y que, en ese sentido hay que ir haciendo los cambios”.

“Las personas que ya los compraron, no van a tener problemas para viajar aunque no tengan el pase sanitario porque lo compraron con anterioridad”, aclaró.

Por su parte, el director de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRV), José Ramón Arteaga, dijo que el pase sanitario servirá “para concientizar a que todos nos tenemos que vacunar”.

Foto: Alejandro Moritz

En declaraciones a radio Provincia de Buenos Aires, el funcionario planteó que “la CNRV vamos a colaborar con la provincia”.

En tanto, en la terminal de Mar del Plata pasajeros y choferes se mostraron a favor y coincidieron en manifestar que el pase sanitario “nos da una mayor seguridad a la hora de viajar”.

“Me parece una muy buena medida, y esta bueno que lo pidan porque es una forma más de cuidarnos y estar seguros”, expresó a Télam Silvia Villarroul, quien se alistaba para viajar hacia la terminal de Dellepiane, situada al sur de la Ciudad de Buenos Aires y al mismo tiempo aclaraba “no me lo han pedido”.

En esa línea, Stella Maris, quien acaba de comprar un pasaje con destino hacia la localidad de Dolores, expresó: “me parece muy bien que lo pidan, porque es una forma de saber que quien viaja conmigo en el micro esta vacunada y eso me da seguridad”.

En tanto que Mauricio Salon, oriundo de Tucumán, mientras aguardaba la llegada del micro para retomar a su ciudad natal, manifestó que “me parece muy bien la implementación del pase sanitario y que lo exijan es una forma de controlar y preocuparse por la salud de todos”.

“Yo tengo las dos dosis y ahora estoy aguardando que me llegue el turno para la vacuna de refuerzo”, expreso Mauricio, quien descansó una semana en Mar del Plata.

En otro sector de la terminal de ómnibus, se encontraba Tomas Figueredo, quien expresó a esta agencia: “soy de la ciudad de Resistencia (Chaco) y en nuestro caso cuando compramos el pasaje nos han pedido el pase sanitario. Lo veo con buenos ojos que lo exijan, yo tengo las dos vacunas contra el Covid-19 y espero pronto darme la tercera dosis”.

Por otra parte. Diego Pérez, quien tenia su pasaje en mano para retomar a su casa de Lomas de Zamora, indicó que “me parece bien que lo empiecen a pedir, si en definitiva es para el bien de todos. Como dicen los científicos los profesionales hay que vacunarse para estar mejor inmunizados”