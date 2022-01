Dura réplica al FdT del Interbloque de Juntos por el Cambio

“Las autoridades del cuerpo no infringieron el reglamento, ni existe gravedad institucional alguna” afirmaron al referirse a la denuncia del Bloque del Frente de Todos sobre el tema de las fotomultas ediles de la Coalición Cívica , Vamos Juntos y Unión Cívica Radical

A traves de un documento de prensa, los ediles del el interbloque Juntos Por El Cambio afirmaron que “gravedad institucional es no acompañar la conformación del concejo y no entregar el atributo presidencial”

En la nota hecha llegar a este Portal y que lleva la rubrica de Agustín Neme, Angélica Gonzalez, Marianela Romero afirman textualmente:

Los mismos coincidimos en que los giros dados al expediente de “fotomultas” son los que corresponden por reglamento y es la comisión de Movilidad Urbana la que tiene competencia en el tratamiento del convenio elevado por el ejecutivo, ya que el artículo 41 del reglamento Interno del Honorable Concejo Deliberante establece que es esta comisión la que entiende sobre las cuestiones relativas a educación vial permanente.

El proyecto tomará estado parlamentario en la próxima sesión cuando el cuerpo en su conjunto apruebe los asuntos entrados y es en esa oportunidad cuando, como establece el reglamento, aprobaremos los giros que el Secretario le dio a cada expediente pudiendo las concejalías solicitar cambios o no en los mismo.

Para hablar de gravedad institucional y sembrar sospechas, primero hay que conocer el funcionamiento del Concejo y su reglamento, y segundo no pesar que todas las fuerzas actúan sin respeto a la institucionalidad. La misma fuerza que habla de gravedad institucional es la que no acompañó la conformación del concejo en la última sesión preparatoria y no entregó el atributo presidencial en 2015.

Creemos que es tiempo de pedir mesura en las palabras y coherencia en las acciones, porque se corre el foco de lo verdaderamente importante: un convenio que plantea una política pública para mejorar el tránsito, la seguridad vial de nuestra ciudad y cuidar la vida de vecinos y turistas, que es lo que realmente le interesa a la ciudadanía.