El ex senador Lucas Fiorini se fue de Crear y se pasó al Partido Justicialista

“El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios… pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín: no puede cambiar de pasión” decía la recordada escena de la película El Secreto de tus ojos, y aplica al ex senador provincial Lucas Fiorini, que una vez más cambió de partido político, pero está vez abandonando el partido que creó hace 20 años: Crear Mar del Plata.

Aunque parezca hasta irónico, Fiorini decidió volantear una vez más en su carrera política y decidió irse al PJ local.

Según pudo saber este medio, el pampeano, después de irse de Cambiemos pretendió que Crear se vuelque, como en sus orígenes al peronismo, pero sus hijitos políticos se rebelaron y se retiró solo.

“Fue una decisión personal y de mucho tiempo. Se quedó muy decepcionado después de formar parte de Cambiemos y nosotros no queremos ser peronistas” aseguraron desde el entorno íntimo de Crear, partido que ya fue a elecciones y esgrime nuevas autoridades.

Cabe recordar, que Fiorini formó parte de las filas del massismo, del Gobierno de Carlos Fernando Arroyo y del montenegrismo.

Había un fuerte rumor que el cambio se trataba de un cargo que Fiorini podía agarrar en el Banco Provincia, pero “salieron todos los nombramientos y su nombre no apareció”, confesaron a “el Retrato…”

Evidentemente, como decía la frase del ícono nacional del cine, Fironi no tenía mucha pasión por Crear, tantos es así que al no conseguir apoyo de sus aliados, y no estando de acuerdo con la idea de ser un partido vecinal se alejó dejando atrás una historia de 20 años de militancia.