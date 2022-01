Vizzotti: “Hasta que no accedan todos los países a la vacuna Covid no daremos vuelta la página”

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, puso paños fríos al anuncio Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre un posible final de la pandemia y advirtió que “hasta que no accedan todos los países a la vacuna no daremos vuelta la página”.

“Después de mucho esfuerzo, Argentina tiene hoy el 74,5% de toda su población con el esquema completo, superando la meta fijada por la OMS. Hay que redoblar los esfuerzos para que cada nación logre ese objetivo”, sostuvo la Ministra frente a sus pares de todo el mundo en la apertura de la 150º sesión del Consejo Ejecutivo de la OMS.

Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que es posible “poner fin a la fase aguda de la pandemia de coronavirus este año”, aunque el cuadro actual de la enfermedad indica que el Covid provoca una muerte en el mundo cada 12 segundos.

La ministra de Salud de la nación participa de la apertura de la 150º sesión del Consejo Ejecutivo de la OMS.

Al respecto, Vizzotti dijo que “hasta que no accedan todos los países a la vacuna no daremos vuelta la página” de la pandemia de Covid y recordó que “no es la primera vez que hay inequidad en la distribución” de vacunas y tratamientos.

Vizzotti indicó que “Argentina es uno de los pocos países que avanzó con la estrategia de la vacunación pediátrica” y detalló que actualmente el 77% de las niñas, niños y adolescentes entre 3 y 17 años iniciaron su esquema de vacunación y el 56% lo completó.

Para poner fin a la fase aguda de la pandemia, los países no deben quedarse de brazos cruzados y están obligados a luchar contra la desigualdad en la vacunación Covid, vigilar el virus y sus variantes y aplicar restricciones adaptadas, explicaron los expertos, en la apertura del comité ejecutivo de la OMS, que se reúne cada semana en Ginebra.

Tedros Adhanom Ghebreyesus pide desde hace semanas con insistencia a los Estados miembros que aceleren la distribución de vacunas Covid en los países pobres, con el objetivo de lograr vacunar a un 70% de la población de todos los países del mundo a mediados de 2022.

La mitad de los 194 Estados miembros de la OMS no lograron el objetivo de llegar al 40% de la población vacunada contra el Covid a finales de 2021, según la institución.

Como parte de la idea de que la política sanitaria debe estar basada en la “equidad, cooperación y solidaridad”, la ministra de Salud informó que Argentina donó más de 5 millones de dosis de vacuna Covid a países de América Latina, Asia y África y enfatizó que “hasta que no accedan a la vacuna todos los países no daremos vuelta la página”.

Las estrategias argentinas para enfrentar la pandemia

Como parte de la respuesta frente a la pandemia, Vizzotti enumeró las acciones tendientes a “fortalecer y expandir la producción local” de vacunas (AstraZeneca y Sputnik) y mencionó las cuatro vacunas nacionales contra el coronavirus que se encuentran en etapa de investigación y desarrollo.

Además, la Ministra señaló que “la salud mental es un eje clave” y describió que desde el Estado nacional se impulsa un “abordaje transversal, intersectorial y con enfoque comunitario” con acciones como planes específicos para quienes están en la primera línea de atención en la pandemia.

La agenda de Vizzotti en el Consejo de la OMS

Luego de su intervención en el Consejo, la funcionaria mantendrá una reunión bilateral con el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, para hablar de la situación actual de la pandemia Covid y esbozar una agenda para la postpandemia.

La titular de la cartera sanitaria nacional, Vizzotti, también trabajará con Adhanom Ghebreyesus la agenda 2022-2023, centrándose en el abordaje integral de la salud mental de la población.

Además, Vizzotti retomará el abordaje integral de las enfermedades crónicas no transmisibles y la importancia de fortalecer las coberturas del Calendario Nacional de Vacunación en todas las etapas de la vida.

150º sesión del Consejo Ejecutivo de la OMS.

Asimismo, será de importancia sustancial para Argentina la participación de la Ministra en el Foro Mundial de Precios Justos, tendiente a favorecer el acceso equitativo a medicamentos y vacunas.

Vizzotti también actualizará el estado de situación en relación al proceso de precalificación (es decir de la autorización de uso de emergencia) de las vacunas Sputnik V y Cansino por parte de la OMS y transmitirá la importancia que tiene ese paso para Argentina y para todos los países que cuentan con estas vacunas en su estrategia de vacunación.

Por último, la funcionaria buscará que la OMS brinde su apoyo al proyecto de resolución presentado de manera conjunta con Brasil y Sudáfrica para extender hasta 2030 la aplicación de la Estrategia Mundial y Plan de Acción sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual (2008-2022).