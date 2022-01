Goyo Magiar: “Empezar las clases y a la semana cortar por carnavales no es muy coherente”

“Empezar las clases y a la semana cortar por carnavales no es muy coherente. Por otro lado hay reglas educacionales que tienen que ser estrictas; serias. Mi opinión es que no está bien pensando. Yo hubiera empezado los primeros días de marzo” dijo ante “el Retrato…”, el empresario turístico Goyo Magiar , titular del “Mirador del Cabo” sito en Cabo Corrientes, al referirse a la medida del Gobierno porteño de iniciar las clases el 21 de febrero y no el 2 de marzo como el resto del país.

En tal sentido señaló que “Mar del Plata en cuanto a la afluencia de gente es más de fin de semana. Como padre de familia creo que tenemos carnaval pegado y es un fin de semana largo. No parece bien pensado. Yo creo que me parece una medida rara. Porque así es una fecha encima de otra y que se hace con carnaval” manifestó ante lo resuelto por Rodriguez Larreta.

Al referirse a la marcha de la temporada entiende que “no es tan brillante en cuanto a la cantidad de gente. El tiempo jugó un poco en contra la última semana. La temporada es buena, estamos trabajando mucho. La gente se cuida y sale prolija. Hay conciencia y apoyo de la municipalidad. Mucha presencia. Entonces todo va saliendo bien a tal punto que no hay noticias de grandes disturbios”.

Al hablar sobre sus expectativas expectativas tiene para el resto del verano afirmó que “mas allá de la temporada, creo que se está trabajando en una Mar del Plata 12 meses. Veo muchas ganas y mucha garra para que sea así. Nosotros vemos que ya es así. Sobre todo los fines de semana. Hoy está todo muy conectado y veo que está instalada la idea de una Mar del Plata todo el año y la gente lo necesita. Hay que tener en cuenta que hace dos años estamos sufriendo e intentando acomodarnos a esta realidad”

Mas adelante remarcó que “La gente necesita ese escape, esos descansos. La gente grande se cuida mucho. Los pibes son pibes. Ya llegamos al pico de contagio y la conciencia de la gente está formada. Lo más importante es que Mar del Plata tiene un trabajo bien hecho y veo a los municipales por todos lados. No sé de qué áreas pero veo en la calle un gran acompañamiento para que todo salga bien y sale bien”