Facundo Manes: Sin una visión de país, un acuerdo programático, no tenemos nada

“Los problemas de Argentina se resuelven con un acuerdo de país que necesitará el apoyo de la mayoría de los argentinos, podemos tener la mejor oposición del mundo pero si no tenemos una visión de país, un propósito común, un acuerdo programático, no tenemos nada. Acá nadie se salvará solo” dijo el Diputado Nacional Facundo Manes al referirse al rol que les cabe hoy desde la oposición.

El legislador se ubicó “del lado de los que queremos construir una proposición. Y creo que hay muchos que están en ese camino, que es al fin y al cabo el único camino posible para sacar a la Argentina de la decadencia y encaminarla hacia la modernidad”, para enfatizar que “si Argentina no transforma su matriz productiva y encara un camino verdadero de desarrollo, no hay acuerdo con el Fondo que sea suficiente”.

Manes pasó por Mar del Plata, donde presentó su nuevo libro -“Ser humanos”, escrito junto a Mateo Niro- y estivo acompañado por el Presidente del la Unión Cívica Radical, Maxiliano Abad, reuniéndose además con dirigentes de la URC, profesionales de la salid y militantes del radicalismo que apuestan a catapultarlo como su figura en el 2023.

En reportaje con el colega Jorge Elías Gómez del Portal mdphoy.com, Manes respondió textualmente:

Las contrariedades del oficialismo empujadas por su propia interna, llevan a un clima de incertidumbre a gran parte de la sociedad. No es saludable para los argentinos que continúen sin resolver los problemas que se agravan todos los días. ¿El 2023 aparece lejano en la búsqueda de un cambio que la ciudadanía votó hace sólo 2 meses?

Es un momento tan crítico de nuestro país que necesitamos involucrarnos todos, creo que los cambios ocurren desde la política, no en contra de la política. Por eso fuimos muchos los que dimos el paso hace unos meses. Pero también nos damos cuenta de que con este paso no es suficiente, hace falta más y más compromiso. Necesitamos ir por esos consensos sobre el conjunto de ideas básicas para transformar el país realmente. Y esas ideas no están en reciclar más de lo mismo de lo que nos trajo hasta acá sino en animarnos realmente y de una vez por todas a apostar a la modernidad para la Argentina. Ese es nuestro destino común. No tengo dudas de que en el 2023 los argentinos van a elegir un liderazgo que tenga la capacidad de inspirar a todos los argentinos con un verdadero proyecto colectivo que nos encamine hacia la modernidad.

Alberto Fernández tiene el poder pero no lo ejerce, y CFK mantiene en vilo definiciones sobre economía que impactan en políticas sociales, laborales, inseguridad etc., y no aparece el plan económico que todos reclaman. ¿Existe una clara intención de romper con el FMI?

Argentina se encuentra ante un momento bisagra y con una ventana de oportunidad para consensuar las políticas de Estado que nos permitan salir del estancamiento de la última década. Pero para eso hace falta diálogo.

Creo que el tema deuda debe enmarcarse dentro de los puntos que en Argentina deben quedar fuera de la especulación política, que trascienden las fronteras partidarias. ¿Hace cuánto que en Argentina no hay un acuerdo sustantivo que unifique criterios entre ambos lados de la grieta, un plan que nos involucre realmente a todos?

Está claro que la situación exige una visión integral, más allá de lo económico porque solucionar el gravísimo problema de la deuda no implica que mágicamente cedería la inflación, frenaría la caída de reservas monetarias, o se reduciría la pobreza.

Si Argentina no transforma su matriz productiva y encara un camino verdadero de desarrollo, no hay acuerdo con el Fondo que sea suficiente. El acuerdo con el Fondo debe ser parte de un verdadero plan de crecimiento.

Un inconveniente como el viaje presidencial a Rusia en este momento y la marcha para pedir el desplazamiento de la Corte Suprema, son los problemas de agenda que ocupan al gobierno. ¿Observa a los argentinos con una inagotable intolerancia ante tantas adversidades?

Hace muchos años recorro el país y sé que somos muchos los que queremos algo distinto, por eso tenemos que involucrarnos.

La Argentina necesita hace rato, pero ahora decididamente urgente, un acuerdo que la estabilice, un acuerdo que convoque realmente a una amplia mayoría. Un acuerdo basado en una visión común y un plan estratégico de país, que no sea el plan de un gobierno sino verdaderamente el de todos los argentinos.

La unidad es un activo excluyente en Juntos por el Cambio, sin embargo existen problemas de ensamble interno. ¿Existe algún riesgo de que se quiebre esa alianza en la oposición?

No hay resolución de los problemas de la oposición que resuelva los problemas de Argentina. Los problemas de Argentina se resuelven con un acuerdo de país que necesitará el apoyo de la mayoría de los argentinos. Porque podemos tener la mejor oposición del mundo pero si no tenemos una visión de país, un propósito común, un acuerdo programático, no tenemos nada. Acá nadie se salvará solo.

Lo que estamos decidiendo es si tenemos una oposición o una proposición. Yo estoy del lado de los que queremos construir una proposición. Y creo que hay muchos que están en ese camino, que es al fin y al cabo el único camino posible para sacar a la Argentina de la decadencia y encaminarla hacia la modernidad.