Las oficinas de “Mi Primer Comercio” recibieron 318 consultas en el último trimestre

La Municipalidad informa que en el último trimestre se han realizado 318 consultas en las oficinas de “Mi Primer Comercio”, espacio donde se brinda asistencia profesional personalizada sobre los trámites, procedimientos y herramientas disponibles a la hora de iniciar un negocio o abrir un comercio de una manera más fácil, simple y ágil.

De ese total, 239 fueron asociadas a comercios minoristas, 30 a servicios, 22 vinculadas a industrias y 27 consultas particulares sin apuntar a ningún rubro. Entre los rubros elegidos se encuentran gastronómicos (102), pet shop (11) dietéticas (45), almacenes o despensas (68), indumentaria (45), panaderías (34) y microemprendimientos en general (11).

“Los chicos de Mi Primer Comercio me ayudaron en trasladar la habilitación de mi local al local nuevo”, señaló Sebastián, dueño de la barbería Bastián, ubicada en San Martín al 4000. “Hace 4 años me quería ir a vivir a Europa y decidí poner las últimas fichas en Mar del Plata, en abrir un comercio. En ese entonces éramos cuatro barberías en la ciudad. Y se empezaron a poner de moda. Y así pude progresar”, agregó.

“Quiero recomendar que hablen con los chicos de Mi Primer Comercio. Ellos me ayudaron con un montón de dudas que tenía, yo tenía que cargar un montón de códigos en la página para tramitar mi habilitación tanto telefónicamente o personalmente. Cuando terminé el trámite me presenté con ellos, para que me conozcan. Y despejaron todas mis dudas”, afirmó.

Asesoramiento detallado y personalizado

Los interesados pueden acercarse a Salta 1842 (5º piso) de lunes a viernes de 8 a 15. También se puede escribir a [email protected] gov.ar

Allí se brindará asesoramientos varios, desde cómo obtener la habilitación, sellar un contrato de alquiler, instalar medios de pago electrónicos, solicitar los medidores de luz y gas, saber si el uso de suelo está permitido para el rubro, qué impuestos se tienen que pagar, si hay que inscribirse como monotributista o cómo contratar servicios, entre otras cosas.

Además, se brindará información sobre cómo abrir una cuenta bancaria, cómo operar con CBU o saber cuáles son las líneas de crédito o financiamiento vigentes que mejor se adecúan al negocio.