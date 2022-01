Científicos del Conicet desarrollaron un kit para detectar anticuerpos de SARS-CoV-2, que comenzará a producirse en un laboratorio público de la provincia de Chaco, se informó oficialmente.

Se trata del test serológico de anticuerpos Serocovid-Federal, desarrollado en su totalidad en el sistema científico tecnológico nacional, que será producido por el Laboratorio Chaqueños S.A, una empresa de capitales mayoritariamente estatales que forma parte de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap).

El nuevo kit ya cuenta con la aprobación de Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), para su producción y comercialización.

Las científicas que desarrollaron Serocovid-Federal pertenecen al Conicet, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Universidad Nacional de José C. Paz (Unpaz).

Laboratorio Chaqueños S.A es un emprendimiento de la provincia del Chaco destinado a elaborar productos médicos para el diagnóstico de uso in vitro de enfermedades infectocontagiosas.

La presidenta del Conicet, Ana Franchi, destacó: “Si algo demostró esta pandemia, es para qué estamos. Rápidamente pudimos producir y diseñar kits de diagnóstico, barbijos, respiradores, distintos desarrollos, investigaciones desde las diversas disciplinas y actualmente contamos con proyectos de vacunas diseñadas en Argentina”.

“Una comunidad científica y tecnológica -agregó- es fundamental para poder responder a los diversos problemas, desarrollar el país y así buscar mejorar la calidad de todos”.

“Y en esta línea, es también muy importante trabajar fuerte en procesos de federalización, para disminuir las asimetrías en nuestro país”, acotó.

Por su parte, Daniel Filmus, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, expresó: “Además de la relevancia del kit serológico en sí, me parece importante destacar tres cosas. Primero, que es un producto del sistema público argentino, laboratorios públicos -universidades nacionales, INTA y Conicet; segundo, que fue diseñado por un equipo científico liderado por mujeres y tercero, que será producido íntegramente en el Chaco”.

“El 85 por ciento de nuestros investigadores e investigadoras en ciencia están concentrados en cuatro jurisdicciones -Córdoba, Santa Fe, Capital Federal y Provincia de Buenos Aires- y eso genera grandes desigualdades y dificultades a las producciones locales, por eso este producto merece una valorización especial. Para nuestra gestión, es fundamental la mirada federal y de género“, señaló el ministro.