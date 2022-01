Vecinos del sur de Mar del Plata protestaron por la usurpación de terrenos  

Vecinos de la zona sur de Mar del Plata llevaron adelante este miércoles una activa concentración en la entrada del barrio “El Marquesado” con el fin de visibilizar la situación que se encuentran atravesando, en tanto hace tiempo vienen denunciando toma de terrenos y amenazas por parte de una reconocida inmobiliaria de la ciudad.

Marcelo Bolonio, un vecino del lugar, dialogó con “el Retrato…” y explicó que este miércoles en la mañana vecinos del barrio “El Marquesado” se concentraron en la entrada del lugar, es decir en la rotando situada en calle 19 y Ruta 11, a los efectos de manifestar su preocupación y temor ante las amenazas realizadas el martes pasado por parte de una reconocida inmobiliaria marplatense, “Rivero”.

“Intentaron atropellar a los vecinos y todavía continúan amenazando a los vecinos”, aseguró al mismo tiempo que comentó que esta situación conflictiva con la inmobiliaria “Rivero” se viene padeciendo desde hace más de un año y medio. “De a poco están tomando muchos terrenos del barrio”, apuntó.

En ese marco, Bolonia indicó que realizaron las denuncias pertinentes y que actualmente se encuentran a la espera de respuestas de la justicia. “No cortamos la ruta momentáneamente, porque vamos a ver qué se resuelve judicialmente, pero igualmente alrededor de 40 o 50 vecinos nos concentramos y contamos lo que viene pasando con esta gente para que no vuelva a ocurrir lo mismo con otros barrios de Mar del Plata”, señaló.

“Está todo en manos de la justicia. Por eso, estamos esperando una respuesta por parte del Poder Judicial. Luego, el fiscal interviniente verá qué decisión toma respecto a la causa”, sostuvo y agregó que la denuncia se hizo puntualmente por las amenazas realizadas este martes por la inmobiliaria “Rivero”.

Conforme a ello, Bolonia apuntó que “hasta ahora no ha habido respuestas” y que igualmente los denunciados continúan ingresando al barrio, dan vueltas por el lugar, provocan y buscar asustar a los vecinos. “Estamos todos unidos. Si bien no queremos problemas, tampoco queremos que nos vengan a apretar”, describió.

“Vamos a esperar respuestas del Poder Judicial. En caso de no obtener ninguna respuesta, veremos cómo se sigue”, agregó al mismo tiempo que comentó que en otra ocasión estas personas habían tomado una hectárea completa y ahora “están en un terreno, donde ya empezaron a construir”.

En ese contexto, Bolonia remarcó su preocupación en tanto existe una gran cantidad de terrenos que han sido tomados en el barrio sur de la ciudad. “No solo los Rivero vienen al barrio y hacen cesiones de boletos truchas para vender. Hay mucha gente estafada, pero también otros que compran sabiendo de esta situación”, indicó.

“La empresa Sierra Leona existe. Que una empresa tenga los terrenos judicializados no le da derecho a nadie a que vengan a tomarle las tierras. Cuando se llegue a una sentencia se verá que decide el juez, pero mientras tanto no se puede ir a tomar los terrenos que no les pertenecen”, concluyó el vecino del barrio “El Marquesado”.

