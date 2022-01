La Anmat aprobó la vacuna contra el Covid de Pfizer para niños de entre 5 y 11 años

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó la vacuna contra el coronavirus del laboratorio Pfizer para su aplicación en niños de entre 5 y 11 años, informó este jueves la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y precisó que es probable que en los próximos días haya novedades sobre su distribución.

Asimismo, la disposición cuyo número de referencia es 1-47-2002-000812-21-2, sostiene que se aceptan “los textos de rótulo, prospectos e información para el paciente”, presentados por la empresa para pedir la autorización del medicamento.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, señaló este jueves que abordó en una reunión con el presidente Alberto Fernández, en la Quinta de Olivos, la flexibilización de “los requisitos para el ingreso” a la Argentina desde países limítrofes.

En una conferencia de prensa que la ministra brindó en la Casa Rosada para actualizar la situación epidemiológica en nuestro país, sostuvo que habló con Fernández sobre la posibilidad de eliminar la solicitud de “un test de ingreso para simplificar la circulación” entre los países vecinos.

Indicó que el Presidente pidió que se avance para que “los y las argentinas que vienen desde el exterior o residentes, y estén vacunados, tampoco necesiten realizarse un test diagnóstico” y, de esta manera, “simplificar la normativa”.

La funcionaria aclaró que aquellos que no estén vacunados tendrán que cumplir con todos los requisitos que indica el protocolo para ingresar al país y continuar “con el aislamiento”.

De acuerdo con el protocolo vigente, ciudadanos argentinos como extranjeros mayores de 6 años deberán realizarse una prueba diagnóstica de SARS-COV-2 entre el tercer y quinto día de su arribo, sea por vía aérea, fluvial o marítima.

Según la Decisión Administrativa 1316/2021, publicada el 30 de diciembre de 2021 en el Boletín Oficial, “todo pasajero o pasajera que viaje a Argentina debe contar con la siguiente documentación: declaración jurada exigida por la Dirección Nacional de Migraciones; prueba PCR negativa realizada en el país de origen dentro de las setenta y dos horas previas al inicio del viaje”.

En tanto, deberán contar con un certificado de alta médica emitido dentro de los noventa días previos que justifique un PCR positivo, que acredite que tuvo la enfermedad en ese lapso, correspondiéndole dicha alta médica.

La vacuna cumplió con todos los requisitos de la ANMAT para la franja etaria.

Actualmente, los niños de entre 3 y 11 años que concurren a los centros de vacunación de nuestro país reciben la inoculación con la vacuna Sinopharm, iniciativa que fue anunciada por el Gobierno el 1 de octubre de 2021.

La importancia de la vacunación en los niños

La jefa del servicio de Epidemiología del Hospital Gutiérrez, Ángela Gentile, consideró -en diálogo con Télam- que “es una muy buena noticia porque lo más importante es contar con muchas vacunas para poder administrar en pediatría”.

“Es clave la vacunación en los chicos, primero porque el riesgo no es cero como ya lo sabemos perfectamente bien, especialmente cuando tienen comorbilidades, pero incluso en chicos sanos inmunocompetentes hay cuadros clínicos de riesgo, síndrome inflamatorio multisistémico”, explicó.

La infectóloga señaló que “a medida que tengamos una explosión de casos como en este momento con Ómicron, corren el riesgo de que puedan aparecer más casos en internación”.

El jefe del Departamento de Medicina del Hospital Ricardo Gutiérrez y asesor del Gobierno, Eduardo López, explicó a esta agencia que en los adultos se aplican “30 microgramos y en los chicos 10” y resaltó que hay “trabajos publicados” que muestran “una eficacia del 90% para prevenir la enfermedad”.

“Es una vacuna cuyos efectos adversos son muy pocos, muy raros y con muy buena evolución”, sostuvo, y destacó que “tenemos una herramienta más para poder utilizar en pediatría”.

Por su parte, el Gobierno nacional ratificó este jueves que su “prioridad es que niños, niñas y jóvenes en edad escolar tengan el esquema completo para cuando empiecen las clases”, en referencia a la vacunación contra el coronavirus, para que “eso permita tener un ciclo lectivo fructífero”, y con ese objetivo el Ejecutivo pone a disposición de las jurisdicciones una serie de herramientas para facilitar el regreso a las aulas.

El avance de los esquemas de vacunación

El 77,4% de niñas, niños y adolescentes entre 3 y 17 años iniciaron sus esquemas de inmunización (primera dosis) y el 85,5% de quienes tienen entre 12 y 17 años.

En tanto que el 56,6% completó el esquema entre los 3 y 17 años, también con diferencias según la franja: la población entre 12 y 17 años con dos dosis alcanza el 67,1% y la de 3 a 11 el 46%.

El pasado 7 de enero, el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), Pablo Moreno, advirtió que “solamente el 41% de los chicos” de 3 a 11 años tiene aplicada la segunda dosis contra el coronavirus, por lo que pidió completar los esquemas de vacunación en niños, niñas y adolescentes para “salir de la pandemia”.

Moreno sostuvo que, en base a los últimos datos que publicó el Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina “en la franja etaria de 3 a 11 años solamente el 41% de los chicos tiene aplicada la segunda dosis y hay un 64% con la primera dosis”.

“Cuando se habla de Covid, en general todo el mundo está preocupado por la morbimortalidad de los adultos grandes; muy poca gente se ha preocupado por lo que pasa en pediatría porque la verdad es que al comienzo de la pandemia la pediatría no tuvo internaciones ni casos“, mencionó.

Y añadió que “recién ahora, en la medida en que los grupos de adultos están siendo vacunados los chicos están siendo más afectados”.

“Si bien todos sabemos que la afectación pediátrica en la gran mayoría son casos leves y los internados que hay son niños con enfermedades preexistentes, no hay que olvidar que el riesgo siempre existe”, sostuvo el titular de SAP.

La presidenta de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain), Mirta Roses, había defendido -a fines del año pasado- la vacunación en niños de 3 a 11 años con Sinopharm, ya que se trata de “una plataforma segura” con “virus inactivado” y al ser una vacuna de emergencia en pandemia “hay que medir el costo beneficio” pese que no cuenta con todos sus datos publicados en fase tres.