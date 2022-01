“Tenemos que tener un PJ fuerte sino nunca seremos una opción”

Así se refirió Fabián Giovanniello, dirigente Gremial de Comercio, y ex conductor de la CGT Regional, a través de un comunicado hecho llegar a el Retrato…”# en donde expresa textualmente:

El Partido Justicialista debe recuperar su rol importante en la sociedad, debe haber un marco de discusión política democrática y fundamentalmente autocrítica de todos los errores que se han cometido para no ser durante décadas una opción para conducir la ciudad.

“Sin Democracia interna real, no es posible que los candidatos lleguen por el dedo que le den la lapicera, acá con amiguismo y familiares no vamos a ninguna parte, hay que generar una estructura política sería, formación de cuadros, armado de equipos de profesionales y técnicos orientados en la gestión municipal, incorporar dirigentes con gestión comprobable no solo en la política, sino tambien en el trabajo, el comercio y la producción, un partido moderno y adaptado a las nuevas relaciones humanas, imagen corporativa y tambien el las tecnologías y modos de relacionarse, adoctrinamiento permanente con los mejores y también defender nuestra doctrina partidaria con sentido humanitario y con un contenido social”. afirmó el dirigente mercantil se expresó ante las proximidades de las elecciones internas del Partido Justicialista en Mar del Plata.

La Unidad debe consolidarse después de elegir una plataforma política que esté a la altura de nuestros afiliados, no por conveniencia egoísta de alguien que piense que es el salvador o salvadora de quienes somos Justicialistas, ya se ha terminado la época de gritar Perón, Perón solamente, y es hora de defenderlo, por el ,por Evita y por el Pueblo Peronista y más por consolidar una opción política seria para los vecinos y vecinas de Mar del Plata y Batán.