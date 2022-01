Núñez: “Aspiro que tengamos la madurez suficiente para generar consensos”

La comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento ya se constituyó y tiene como presidente al edil de la UCR Daniel Núñez, quien en diálogo con “el Retrato…” sostuvo: “para mí es muy importante que me haya ratificado en la presidencia de esa comisión, porque es una de las más significativas porque, en definitiva, terminan pasando casi todos los expedientes que luego llegan al recinto”.

En este sentido, sostuvo que el trabajo para cada expediente, “será sin demoras, pero con la responsabilidad suficiente, porque hay veces que las cuestiones tienen un plazo de maduración, de discusión, de generar consenso necesarios para que los expedientes lleguen de una mejor manera a la Sesión”, aseguró el edil radical.

Asimismo, respecto a los temas más importantes que pasan por la Comisión este año, sostuvo: “Seguramente será el transporte, el predio de disposición final de la basura, esos parecieran los más importantes que van a transcurrir este año, también el traslado de la zona roja que se está discutiendo. Son temas que pasan tienen giro en otras comisiones, pero también pasan por Legislación y seguramente habrá mucho debate, esperemos tener la altura suficiente, para que los temas no se demoren en cuestiones que muchas veces no hacen a la realidad o a lo que se tiene que resolver, muchas veces se discuten cosas que no tienen con que ver con el expediente y queda ahi descansando sin resolver las cosas que Mar del Plata y Batán necesitan resolver rápidamente”.

Consultado por la postura constructiva que se espera tome la oposición, Núñez dijo: “siempre trato de pensar en forma positiva y ser optimista. Entiendo que hay diferentes posiciones, pero también entiendo que hay puntos donde prima el sentido de responsabilidad y que los expedientes no pueden quedar in eternum discutiendo en una comisión. Ahí aspiro a que cada uno de los bloques que integramos el Concejo Deliberante podamos tener la madurez suficiente como para generar esos consensos. Muchas veces nos dejamos llevar a una discusión o grieta nacional que nada contribuye a las necesidad que tiene el Partido, si todos logramos comprender eso, me parece que se van a lograr los consensos”, sentenció.