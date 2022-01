Tomas de terrenos: vecinos de El Marquesado cortarán la ruta 11 

Vecinos de la zona sur de Mar del Plata llevarán adelante este miércoles a las 10 una concentración en la entrada del barrio “El Marquesado” para luego cortar la ruta 11, a los efectos de denunciar toma de terrenos y amenazas por parte de una reconocida inmobiliaria de la ciudad en dicho sector de Mar del Plata.

En tal sentido, Marcelo Bolonio , un vecino del lugar, dialogó con “el Retrato…” y explicó en qué consiste el problema que se encuentran atravesando en dicho barrio de la ciudad. “Hay una empresa que en su momento hizo el barrio, que se llama Sierra Leona, la cual se encuentra actualmente en juicio, pero no quita que no hay dueño”, sostuvo.

“El problema es que la gente que está viniendo, sobre todo las inmobiliaria, que intentan tomar los terrenos. Hace un año atrás quisieron tomar una hectárea entera, se llamó a la policía, fuimos los vecinos y pudimos evitar la toma de las tierras”, expresó al mismo tiempo que comentó que, incluso, el martes pasado estas personas fueron a la casa de una vecina a amenazarla e intentaron atropellar a otros habitantes de la zona.

Asimismo, comentó que cuando estaban en la comisaría haciendo la denuncia pertinente fue la hija de un conocido martillero y amenazó al jefe de destacamento. “Esta chica me dijo además vos cuida tu casa y la familia. A las 18 el otro hermano fue a la casa de esta mujer a increparla y a amenazarla”, relató a la vez que se preguntó: ¿Si amenazan al jefe del destacamento, que queda para los ciudadanos?

Ante dicha situación, Marcelo explicó que llamaron a la policía de la zona. “Vamos a visualizar esta situación el miércoles. Nos juntaremos todos los vecinos de la zona en la entrada del barrio a los efectos de cortar la ruta y dar a conocer lo que hicieron , ya que hay mucha gente que está asustada”, precisó y añadió: “El martes el Marquesado fue tierra de nadie. No hubo una tragedia, porque Dios no quiso”.

En ese contexto, el vecino de la zona sur de la ciudad, indicó que lo acontecido es algo que ya viene sucediendo hace varios años en el lugar. “No solo ha pasado con ellos sino con otras inmobiliarias que también vienen con boletos truchos”, denunció y agregó, ante esas situaciones, los vecinos se reúnen para buscar soluciones a los efectos de tratar de cuidar las tierras, que tienen dueño.

“El estado existe y el estado debería tratar de procurar que no les roben las tierras. No se hace nada”, cuestionó Marcelo, referente de la Comisión Reguladora, y comentó que alrededor de 210 vecinos son los que se encuentran afectados por esta situación. “Esta gente trabaja en forma mafiosa asustando a todos, pero estamos muy unidos en el barrio y tratamos que eso no suceda”, concluyó.