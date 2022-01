Miércoles de humor con la influencer y actriz Feli de la Garma

Mientras sigue triunfando en redes y suma seguidores en youtube con su serie sobre el lado B de las redes, la actriz e influencer Feli de la Garma vuelve a copar la sala Melany con su unipersonal, este miércoles, en su primera temporada teatral en Mar del Plata, ciudad de sus amores.

La alegría y desenfado que brinda a través de las redes sociales sumado a sketchs especiales que permiten risas y más risas invitan en esta nueva semana a disfrutar de “Mi vida soñada…soñé para el orto” unipersonal con el que estos últimos meses la rompió en Capital Federal y con el que estará a las 23:15 en la sala de San Luis 1750.

Se trata de “un show unipersonal que pasa por distintos momentos de una señora, que soy yo, una mujer común y siempre va teniendo modificaciones, lo voy aggiornando”. Esta “señora común” justamente se ve comparada con Sol Pérez, Pampita, Wanda, Xipolitakis, entre otras, generando el humor y la identificación de muchas y muchos del público.

Criada en el barrio de Playa Grande y con su madre y tres de sus hermanos viviendo en Mardel, se prepara para un verano diferente, que también la tendrá con una función programada en Pinamar y en otros puntos de la costa.

El camino recorrido por Feli ya lleva unos cuantos años, desde 2016 “pero sí fue frenético en estos últimos dos, que crecí muchísimo, sobre todo cuando puse la obra a funcionar. Es un crecimiento estable y muy bueno. No tengo tantos seguidores como otros influencers pero mi cuenta es distinta porque soy actriz e influencer entonces la gente que me sigue se queda, se hace fans, me acompañan”.

Este 2021 que pasó, la rompió en el Paseo La Plaza con este espectáculo y en sus redes con nuevos personajes como Rosana la Astróloga, que te da todas las semanas su horóscopo y más comparaciones con los famosos, muy hilarantes.