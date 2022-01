Una foto vale más que mil palabras…Crear busca nuevos socios

Crear está buscando un líder nacional en donde sumar sus filas, si había dudas de eso, se terminaron de despejar con la foto que, con orgullo, el edil Alejrando Carrancio mostró en sus redes con Javier Milei, el devenido en Diputado Nacional que hizo sus monerías esta semana en Mar del Plata.

Semanas anteriores, se lo vio al ex candidato a concejal, Fernando Navarra en una foto con la mesa disidente (no Ravertista) del peronismo local. Mientras tanto, el ex Senador Lucas Fiorini, una y otra vez, mediante sus redes sociales le cuenta las costillas al Intendente Municipal Guillermo Montenegro.

El peronismo, la ultra derecha liberal, el Partido Fe, la Cámpora o quien sea: Crear necesita nuevos socios políticos, porque como se demostró en las urnas, solos no les alcanza…

¿Scioli juntará los soldados locales?

Nadie sobrevive a un archivo, y menos ahora, en la era virtual. Es sabido por todos que el ex Gobernador Daniel Scioli tiene una relación personal con más de un empresario, poderoso, de la ciudad. También, es conocido por muchos que cuando estaba ocupando el mayor cargo provincial, muchos de los que ahora acompañan a diferentes sectores políticos (incluso a Montenegro) eran soldados de él.

La semana pasada, Scioli paseó por Mar del Plata junto al único socio político que le quedó, Rodolfo Manino Iriart, y el rumor que dejó instalado fue que está pensando en postularse para ser Intendente del Partido de General Pueyrredon, por dos razones obvios: unir al peronismo y sacar del juego al actual Intendente.

La pregunta es, aquellas figuritas que antes le organizaban los actos, le llenaban las plazas de color naranja o incluso le pintaban la ciudad, ahora que ocupan cargos en la función pública o están del otro lado de la vereda, se volverán a imolar por el ex Gobernador? ¿Con Scioli en la política de la ciudad, se abrirá el libro de pases? Ya lo sabremos.

¿Y la policía Bonaerense?

El 20 de diciembre se presentó el Operativo Sol en la ciudad de Mar del Plata, como todos los años en el medio de un acto con bombo y platillo se anunció que esta temporada de verano se destinaría a los puntos turísticos de la Provincia 17 mil efectivos, 370 camionetas y 500 motos.

El Covid continúa estando en alta, y sin duda no distingue a policías de civiles. Claramente, muchos de esos 17 mil policías deben estar contagiados, porque en las calles de la ciudad no se ve presencia policial.