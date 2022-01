Por más que zapatearon, el productor se “rajó” y chau Malevo…

El verano de Malevo había comenzado de manera auspiciosa en Mar del Plata. La compañía de malambo venía presentándose en el Teatro América con su show Espíritu Indomable, con coreografías explosivas, destrezas con bombos, boleadoras, música en vivo y con 20 artistas en escena que traspasan los límites del baile autóctono con una presentación moderna, transgresora y de vanguardia. Según el ranking de recaudación confeccionado por la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET) estaba siendo la segunda obra más vista en la Ciudad Feliz”. Pero este jueves la temporada terminó de manera abrupta para ellos.

“Ayer por la tarde me contacté con la prensa de la obra para hacer una nota porque se escuchaban rumores de que no iban a llegar al domingo y que se levantaría antes la temporada. Pero no querían dar declaraciones. Y dos minutos antes de que comience la función, informaron que por problemas técnicos, se suspendía”, narró Gonzalo Vázquez, cronista de Intrusos (América) en Mar del Plata.

“Nos acercamos a ver qué pasaba y vimos a miembros del elenco yéndose, actores y bailarines sin dar declaraciones. Nos cuentan desde adentro que la función de ayer fue la última, que se suspende por problemas internos en el elenco y producción. Y off the record hablan de ‘estafa’”, dijo para describir la polémica.

Vázquez también contó que hubo problemas con uno de los alquileres de la casa en donde se alojaba parte del elenco. “El arreglo fue de palabra, no hay nada firmado con respecto a la casa en donde se alojaba el elenco y que ya abandonaron. Los dueños creyeron que quienes estaban viviendo ahí eran las personas que se habían encargado del alquiler, cuando eso no fue así. Fue el productor que jamás asoció”, dijo.

Y además, trazó una diferencia clave para entender por dónde viene el conflicto: “Por un lado estaba la producción de la obra, y por otro lado la producción que trajo a la obra y a la técnica a Mar Del Plata, que se encargaron del equipo técnico como de los alquileres. Ese productor es quien habría cometido la estafa, según comenta la gente de Malevo. Ahí está el problemita”.

Asimismo, Vázquez le hizo una entrevista a Matías Jaime, productor de Malevo, quien dio más detalles al respecto: “Estamos pasando un momento terrible con la compañía. Venimos hace rato con una producción estafadora. Lo digo así abiertamente. Nos trajeron a base de promesas, una producción inexistente, insolvente. No tuvimos promoción, no tuvimos ni siquiera los alimentos, no tuvimos la cobertura médica, no están pagados los alquileres, no están pagados los proveedores que necesitamos para sacar adelante todo. No puedo continuar yo, tengo que llevarme a la gente a casa”, dijo.

“Hablé con el productor y le pedí que por favor se acerque al teatro para hacerse cargo de la situación, porque alguien tiene que informarle al público que vino con su entrada. Pero no sé acercó”, contó. Además aclaró que ya comenzaron a intentar resolverlo por la vía legal, aunque es escéptico al respecto. “Tenemos a nuestras abogadas que están trabajando en el tema, mandamos cartas documento en contestación a las que el productor nos envía a nosotros, no entiendo por qué. Viste cómo es la justicia, a veces no alcanza con tener las cosas en regla. Así y todo, parece que se va a salir con la suya. A nosotros nos toca retirarnos hoy, pero con toda la honestidad que tuvimos siempre. Y teniendo un show al nivel de lo que vinimos a presentar”, cerró Jaime con amargura.