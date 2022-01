Sanidad… Los héroes olvidados: Paran porque la Clínica del Niño no paga

Los trabajadores de la Clínica del Niño y la Madre están llevando a cabo, por segunda jornada consecutiva, una manifestación en la puerta de la clínica privada en reclamo de su salario. Analía, referente de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina en Mar del Plata, en diálogo con “el Retrato…” sostuvo: “estamos en el segundo día del reclamo porque está vencido el plazo legal para cobrar los sueldos, y los trabajadores de la Clínica todavía no se les abonó la totalidad de los salarios”.

“La empresa no nos da ninguna respuesta, por eso los trabajadores están tomando una huelga de 4 horas por turno, en la que salimos a la calle y lo haremos hasta tanto cobre su sueldo” aseguró la trabajadora de la salud, y agregó: “La clínica viene desde hace mucho tiempo con retrasos, el personal dijo basta. La gente se cansa, no se puede cobrar en cuotas, les depositaron solo la parte subsidiada, el REPRO y a algunos les depositaron un 25% más, pero a muchos les falta cobrar más del 80% del salario, está vencido hace 4 días el plazo legal”

En esta línea, recalcó: “Lamentablemente, los empresarios tiran mucho de la soga, y hasta que la gente no dice basta hacen este tipo de cosas. Es lamentable, porque nos dicen héroes, somos trabajadores esenciales y tenemos que vivir esto que no es lindo para nadie. Tenemos que estar un día como hoy, reclamando el salario que es lo justo para cada trabajador, nadie paga nada en cuotas, a todos les vienen los vencimientos de las cosas para pagar y lamentablemente, con un 25% del suelo no se paga ni un alquiler”, aseguró la sindicalista.

Finalmente, Analía sostuvo que continuarán en la calle, reclamando, hasta que todos los compañeros cobren la totalidad del sueldo.