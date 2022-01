Gustavo Méndez y las medidas por el Covid: “Está todo muy tirado de los pelos”

Los casos de Covid están en alta en el Partido de General Pueyrredon y el país. En este contexto y con la temporada comenzada, no hay forma de frenar el contagio del Covid-19 que ya afecta a todos los sectores de la localidad balnearia. Gustavo Méndez, presidente del Centro Médico de Mar del Plata en conversación con “el Retrato…” sostuvo que es desprolijo que el Gobierno deje de ver como obligatoria el aislamiento en contactos estrechos sin síntomas: “Está todo muy tirado de los pelos”

“Uno lo preveía porque el año pasado, con otra variante hubo un pico luego de las fiestas, pero con la variante tan contagiosa tal vez no se esperaba en la magnitud en la que se está dando. Independientemente de las medidas que se podrían haber tomado, yo creo que ninguna por el hartazgo de la gente, pero se podría haber vuelto al sistema de fases por ciudad, como hizo Córdoba, pero mucha gente no está dispuesta a volver al encierro o perder su fuente laboral”.

“Me parece muy desprolijo por parte del Gobierno que ahora, los que trabajamos en salud y seamos contacto estrecho no hagamos al menos 5 días de aislamiento con vacunación completa. Lo dicen porque no hay gente en las instituciones de salud, no porque no corresponda hacer el aislamiento, porque uno potencialmente siendo contacto estrecho, a pesar de las dosis de la vacuna, puede llegar a contagiar a compañeros de trabajo o pacientes”

En este sentido, Mendez agregó: “está todo muy tirado de los pelos, pasamos de estar 9 meses encerrados cuando los casos eran pocos. El año pasado el Gobernador bajó a la ciudad de fase porque los contagios subieron de 200 a 300, y resulta que ahora hay 1800 casos informados, se calcula que la cantidad es 3 veces más, o sea estaríamos en 5400 casos por día, y podemos ir al teatro, a cualquier lugar independientemente de la cantidad de contagios por el pico”

En relación a la confusión con los datos informados por el Municipio, basados en el Sistema SISA otorgado por la provincia, Mendez sostuvo que “lo mismo pasaba la semana pasada, en donde ellos decían que había 3 internados y en una Clínica Privada ya tenía 20. Siempre hay una dicotomía entre lo que se informa y lo que es la realidad. No conozco los canales de información que tiene el Municipio con las clínicas, quizás la información llegue tarde”.

Finalmente, el profesional de la salud, consultado sobre la importancia de los testeos, sostuvo: “los testeos son fundamentales desde el primer día de la pandemia, el 20 de marzo del 2020 son importantes. Siempre fue relevante y siempre hubo una queja por la cantidad mínima de testeos que se hacían, hoy en día cualquier persona por el ventilador, o aire acondicionado, está con mocos, y no por eso se va a aislar 5 días, porque puede ser o no Covid, hoy eso hay que testearlo”, sentenció.