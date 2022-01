Apuñalado en un boliche: Estable y trasladado al Hospital Interzonal de Agudos

Después de haber sido apuñalado al salir de un boliche de La Perla, el turista de 22 años, oriundo del Partido de 3 de Febrero, se encuentra estable y su estado de salud mejoró en las últimas horas, en tanto los médicos consideraron que su vida ya no corría riesgo, y se realizó su traslado de la Clínica Colón al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

En tal sentido, luego que los profesionales intervinientes en el caso consideraran la vida de Leandro José Figueroa ya no correría peligro y que podía ser llevado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), para continuar con su recuperación, este martes por la tarde una ambulancia trasladó a Figueroa al HIGA.

“Mi hijo no conocía Mar del Plata: llegó y a los dos días lo apuñalaron”

Asimismo, durante el trayecto, el turista que visita por primera vez Mar del Plata estuvo acompañado por su madre Claudia Torres, quien arribó a la ciudad el mismo domingo, al enterarse,en su casa de Loma Hermosa, que su hijo Leandro había sido apuñalado en Mar del Plata y estaba grave. “Mi hijo no conocía Mar del Plata: llegó y a los dos días lo apuñalaron”, reveló la mujer.

Cabe recordar que poco antes del ataque sufrido, Figueroa había salido del boliche “Tolk”, ubicado en la costa e Ituzaingó, en el interior de uno de los balnearios de La Perla, y a pocos metros uno de los integrantes de su grupo de veraneo fue asaltado. Al igual que el hermano de la víctima, Figueroa intervino para defenderlo y entonces alguien lo apuñaló por la espalda.

Tras ello, arribó al lugar la policía y dos de los presuntos agresores fueron detenidos, mientras que una pareja escapó. En su fuga, quedó descartada el arma blanca utilizada, que luego fue secuestrada.

“Quiero justicia porque hay un asesino dando vueltas en una ciudad balnearia”

“Lo acaban de trasladar al Hospital Interzonal. Lo pude ver, fui en la ambulancia con él, pero como hay protocolos por el Covid, sólo me dejan pasar a las 12, cuando dan el parte médico, y a la tarde otra vez”, confirmó Claudia Torres al mismo tiempo que pidió justicia: “Quiero justicia porque hay un asesino dando vueltas en una ciudad balnearia”.

“Viene un turista a conocer Mar del Plata y casi lo matan… No lo mataron porque los médicos lo operaron en cinco minutos, que a veces no ocurre. Fue gracias también al policía que llegó al lugar y les dijo a sus amigos que había una clínica a tres cuadras, porque si venían directo al hospital no llegaban”, aseguró.

Por último, la mujer explicó que los hechos no ocurrieron durante una pelea, sino que “Leandro vio que le robaban a uno de los chicos y quiso defenderlo” y aseguró: “Fue un intento de homicidio en ocasión de robo, nada de una pelea del boliche ni esas cosas. Sí justo habían estado todos en el mismo lugar, pero fue en un asalto que lo apuñalaron”.