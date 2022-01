La COVID avanza: En el HPC hay 20 personas internadas , 14 de ellas en grave estado

Paralelamente a la situación que se sucede en los establecimiento de salud públicos, en el ámbito privado el crecimiento de los casos también existe. Tal el caso de lo que ocurre en el Hospital Privado de Comunidad. Allí María Eugenia Gonzalez (Foto) es la Jefa de Departamento Médico y actualmente directora interina del Hospital Privado de la Comunidad (HPC). En diálogo con “el Retrato…” aseguró que actualmente hay 20 personas internadas por Covid-19, 14 de ellas en terapia intensiva y estado gravE.

“Hay mucha demanda de atención ambulatoria. Muchísima gente viene buscando un hisopado, la mayoría de ellos con síntomas respiratorios, tipo resfrío o dolor de garganta. La atención ambulatoria está enormemente multiplicada y respecto a la internación, las cosas cambiaron en estos últimos días y nosotros ya tenemos 14 pacientes en terapia intensiva, se empieza a ver cada vez más casos graves; y también tenemos pacientes internados en clínica médica que requieren oxígeno pero no están graves todavía. Tener 14 graves ya es un número importante”. sostuvo González.

Asimismo, la profesional de la salud aseguró que la situación en los últimos días realmente cambió mucho. “Aumentó mucho en los últimos tres días. No sé cómo estarán las otras clínicas privadas, hoy no nos comunicamos. Pero asusta un poco lo que está pasando”

En relación a las 14 personas internadas en estado crítico, González sostuvo: “hay un par de pacientes que no se habían vacunado, hay otros que ya habían recibido la tercera dosis desde hace muy poco tiempo y la mayoría tienen dos dosis de la vacuna”, y aseguró que, en general, se trata en todos los casos de personas mayores de 60 años con comorbilidades. Hasta ahora, “no hay, como en la segunda ola, pacientes jóvenes y graves. esta vez no, son pacientes grandes y con mucha comorbilidad”.

Asimismo, aseguró que todas las personas internadas ya llegaron a la clínica contagiadas de Covid-19, “estaban con positivo desde el ingreso. A todos los sospechosos, les hacemos test para internarlos aislados o no”.

“La cuestión está en el aislamiento. Tenemos que ser responsables como ciudadanos como para conservar la ciudad abierta. Ser responsables es aislarnos espontáneamente y cuidar al resto”, sostuvo Gonzales y agregó: “Creo que durante el mes de enero vamos a estar así o un poco más con pacientes graves que necesiten oxígeno y que a fin de mes va a empezar a bajar; pero todo depende de la actitud como ciudadanos”, dijo la Doctora, y en relación a la alta demanda de hisopados que hay en la ciudad, Gonzalez sostuvo: “lo importante es el aislamiento, no importa el positivo o el negativo; hoy. Quizás hace un mes o 20 días no era así, pero hoy no importa el hisopado importa aislarse con síntomas”.

Finalmente, Gonzalez dijo que la relación entre las Clínicas privadas y el Municipio es buena “Tuvimos una reunión la semana pasada con gente de la Secretaría de Salud, pero no estábamos en esta situación crítica, estábamos mejor”, sentenció.