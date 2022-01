Permanece internado en estado reservado un joven apuñalado a la salida de un boliche

Un joven de 22 años continuaba este lunes internado en estado reservado tras haber sido apuñalado la madrugada del domingo último durante una pelea a la salida de un boliche de la zona de La Perla, de Mar del Plata, y por el hecho hay dos detenidos, quienes serán indagados en las próximas horas, informaron fuentes policiales y judiciales.

La víctima fue identificada por los voceros como Leandro José Figueroa (22), oriundo de Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero, quien ingresó a la Clínica Colón de esta ciudad, adonde fue llevado por amigos tras ser herido de arma blanca a la salida del boliche “Tolk” de La Perla.

Acorde al último parte médico brindado por el centro de salud, su cuadro es reservado, ya que la puñalada le perforó el colon, el intestino delgado y le afectó un riñón.

Uno de los amigos de la víctima, Santiago, relató el hecho ante los medios en la puerta del centro de salud y precisó que Leandro fue apuñalado cuando intentó defenderlo de un robo.

“Todo pasó a la salida del boliche. Empecé a caminar y aparecieron estos individuos de atrás gritándome cosas como “Dame tus pertenencias” y esas cosas. Ahí empecé a pelear y a discutir con esas personas para que no me roben. Cuando ya me voy a las piñas, llegó mi hermano con Leandro, que justo pasaban por ahí, y empezaron a defenderme. Ahí una de las personas sacó un cuchillo y empezó a tirar puñaladas para todos lados”, contó el joven en diálogo con el canal de noticias C5N.

Tras el hecho y ante la demora de la ambulancia, los amigos de Figueroa decidieron llevar por su cuenta al joven de 22 años al centro médico más cercano.

“El médico me dijo que si lo traíamos 40 minutos más tarde, mi amigo no la contaba”, remarcó Santiago al canal TN y también expresó su preocupación por los costos médicos que implicó la internación de Leandro ya que no cuenta con obra social: “No podemos pagar la clínica. Nos están pidiendo 3 millones de pesos. Estamos buscando ayuda, alguien que nos de una mano. Estamos muy agradecidos a los cirujanos que le salvaron a vida a mi amigo pero no podemos pagarles”.

Por el hecho, la policía detuvo a dos personas, sindicadas por testigos como quienes participaron de la pelea en la que la víctima fue apuñalada, quienes permanecen alojados en la unidad carcelaria bonaerense 44 de Batán.

Ambos detenidos tienen antecedentes penales por robo, daños y resistencia a la autoridad y por tenencia de estupefacientes.

“Los dos detenidos son de Mar del Plata y el que está fugado también. Son personas que van hace mucho a ese boliche. Supuestamente el prófugo se llama Alejandro y le dicen “El Gitano”. Es un chabón grande. Fue el que dio la apuñalada grande”, indicó Santiago, quien aseguró que se encuentra en condiciones de reconocer a los supuestos tres atacantes.

En el lugar del hecho quedó secuestrada un arma blanca que, se presume, fue utilizada en el ataque, por lo que ahora será sometida a peritajes en busca de huellas del agresor.

Asimismo, por estas horas se analizan las cámaras de seguridad de Mar del Plata y de los edificios de la zona, con el fin de obtener imágenes del hecho.

En la pesquisa interviene personal de la comisaría primera de Mar del Plata y la fiscal de turno Andrea Gómez, quien en las próximas horas le tomara declaración a los dos detenidos por el delito de “lesiones graves en riña”.