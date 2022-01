Trabajo en negro: Gabriel Felizia en la mira de los gastronómicos

El “descubrimiento” de más del 50% de trabajadores en negro en el Centro Comercial del Puerto y en Playa Grande por parte de dirigentes de UTHGRA dejó expuesta la complicidad de organismos que tendrían que saber lo que pasa en “su propia casa”. Tal el caso del Consorcio Portuario Regional y en especial a su presidente, Gabriel Felizia; a quien hoy estarían apuntando sus cañones desde el gremio gastronómico.

No se descarta movilización ante el Consorcio Portuario

Un calificado vocero del sindicato que conduce Pablo Santín dijo que no entienden “como un compañero que conduce ese importante ente, no vea como explotan a los trabajadores bajo sus propias narices”. Lo culpan de “hacer la vista gorda” del manejo de quienes son “los permisionarios del lugar”, y no descartan que de no regularizarse la situación, movilizarse ante el propio Consorcio “para que Felizia despierte y tome urgentes cartas en el asunto”

¿Empresarios obligaron a trabajar a contactos estrechos?

Otra cuestión que está en la mira de los gastronómicos, es la situación por la que habría atravesado personal de un boliche top de Playa Grande, donde trabajadores que habían tenido contacto estrecho con alguien del plantel del lugar, habrían sido “obligados” a trabajar durante noche del 31 de diciembre, a pesar que lo empresarios tienen la obligación de darles cinco días para que se mantengan aislados. Esta versión, de ser verdad, sería parte responsable de los casos diarios que hoy en Mar del Plata superaron los 100.000 desde el inicio de la pandemia.

Sorpresa: Crear recupera fuerza en el Concejo Deliberante

Lucas Fiorini no es más Senador Provincial, se le terminó el mandato. Antes que eso suceda, el líder del partido vecina lista Crear rompió relación, pelea mediante, con el intendente Guillermo Montenegro. La unión con el Partido Fe (también peleado con Montenegro) y la consecuente creación de un nuevo Bloque, renovó la fuerza, que desde que son oposición estaba en duda. Pero parece que todo está cambiando.

Crear Juntos se quedó con Seguridad y Hacienda

La discusión por la constitución de las Comisiones Internas del Concejo Deliberante llegó a su fin y trajo buenas noticias para Crear Juntos porque tendrá la presidencia de dos comisiones: Seguridad y Hacienda. La oposición ordenó las filas y decidieron que Virginia Sívori de un paso al costado de la Comisión de Hacienda y sea Alejandro Carrancio quien sea el nuevo presidente como lo fue en la gestión de Arroyo.

Bingo: la grieta más fuerte que nunca en la gestión de la pandemia

En vez de unir fuerzas,pensando en lo mejor para los marplatenses y turistas, la pelea entre el Ejecutivo y la oposición está más presente que nunca. Desde el Frente de Todos reclaman que el Municipio abra los CAPS para hisopar, el Municipio contestó que tienen desde siempre los CAPS listos para vacunar. Conversación de ebrios o pelea de jardín de infantes. Mientras tanto los marplatenses y turistas siguen haciendo largas colas, durante 2 horas mínimo, para poder testearse.