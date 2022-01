Invertirán 20 millones de pesos en Caminos rurales de Mar Chiquita

El Ministerio de Desarrollo Agrario, a cargo de Javier Rodríguez, efectuará una inversión superior a los 20 millones de pesos en el Partido de Mar Chiquita para mejoras de caminos rurales. Será en el marco de la segunda etapa del Plan Integral de Mejora de Caminos Rurales de la cartera provincial que destinará importantes recursos económicos al distrito en los siguientes lugares: desde Esquina de Argúas hasta Arroyo Grande; desde Quinta Esencia hasta San Leoncio; y desde San Leoncio hasta El Pinar.

“Estos convenios son muy importantes para cada uno de los distritos, pero también tienen una particular importancia para la Provincia porque tienen un impacto social en todo el interior bonaerense mejorando los accesos a escuelas y centros de salud, como así también, impulsan la producción local y regional, permitiendo un desarrollo integral y más igualitario en todo el territorio”, destacó el ministro Rodríguez, durante la firma de los convenios con los municipios.

Por su parte, el secretario General, Walter Wischnivetzky, señaló: “Es la continuidad del trabajo conjunto con la provincia. Mar Chiquita está en la agenda y no nos detenemos, seguimos gestionando recursos para mejorar y fortalecer los caminos de la producción en el plan integral que ejecutamos con el intendente Jorge Paredi”.

La iniciativa provincial busca mejorar la red de caminos rurales de la provincia de Buenos Aires mediante la adquisición de materiales e implementos para la realización de obras que garanticen la circulación de cargas y habitantes de las distintas regiones. Para ello, el Ministerio de Desarrollo Agrario transfiere recursos a los municipios para que puedan adquirir materiales e implementos viales necesarios para las obras.