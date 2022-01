Alertan desde Obras Sanitarias sobre la ola de calor que se avecina para la próxima semana

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un informe especial sobre la nueva ola de calor que se avecina en Argentina. Por este motivo desde Obras Sanitarias Mar del Plata se compartió y adhiere al mensaje dado a nivel nacional el Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarias (COFES) considerando el pronóstico extraordinario de una próxima ola de calor.

Se espera el desarrollo de un histórico evento de ola de calor durante el transcurso de toda la próxima semana en buena parte del país con registros que podrían batir récords. Las temperaturas podrían llegar hasta los 45° grados C en distintas zonas del centro y norte de Argentina.

La ciudad de Buenos Aires vivirá una de las semanas más calurosas de su historia con mínimas entre 25 grados C – 29 grados C y máximas entre 35* grados C – 40* grados C, incluso algunos modelos de pronóstico sugieren valores superiores a los 40* grados C.

Los servicios de producción y distribución de agua potable en las distintas ciudades de nuestros país verán fuertemente estresado su sistema ante el aumento desmedido de la demanda que este tipo de fenómenos genera.

Ante esta situación, es importante que cada uno realice un consumo responsable del agua potable, destinándolo solo a las necesidades básicas de higiene, bebida y alimentación.

Las plantas potabilizadoras y los sistemas de agua potable de las distintas localidades de nuestro país se encuentran a su máxima capacidad de producción.

Desde el COFES (Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarios) apelaron “a la solidaridad de todos y todas, u que cada uno sea responsable y eviten todo tipo de derroche mientras dure este evento extraordinario”.

La acción conjunta ayudará a distribuir el agua disponible de la mejor manera posible.