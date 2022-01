Por altas temperaturas, OSSE pide responsabilidad en el consumo de agua

.A raíz del pronóstico de sucesivas jornadas de calor, que se extiende -por lo menos- hasta el próximo jueves, Obras Sanitarias pide a marplatenses y turistas que extremen el cuidado del agua potable.

“Estamos trabajando con nuestra capacidad operativa al máximo, a fin de atender las demandas de la comunidad”, sostuvieron.

“El aumento de la temperatura trae como consecuencia, casi inmediata, un incremento en el consumo de agua. Por lo tanto, es imprescindible que entre todos evitemos los excesos en forma solidaria para prevenir inconvenientes con el suministro en algunos sectores de la ciudad”. Sin embargo, explicaron después:

En ese sentido, sugirieron: realizar duchas cortas; no lavar autos, patios ni veredas; no regar y, sobre todo, no llenar ni cambiar el agua de las piletas.

Ante cualquier duda, el Centro de Atención al Usuario estará disponible durante las 24 horas: 0810-666-2424. O por whatsapp: 2236-948900