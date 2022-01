Lence: “El Consejo Escolar actualmente es una escribanía” 

Después de haber sido electa como consejera escolar del espacio “Juntos”, Mónica Lence, se entrevistó con “el Retrato…” y analizó su período de inicio en dicho órgano a la vez que aseguró que “en el Consejo Escolar se trabaja un montón”, pero advirtió que el problema es que “los límites humanos se chocan contra la burocracia, lo cual genera mucha impotencia y atrasa todo”. A su vez, remarcó que

Mónica Lence, consejera escolar del espacio “Juntos”, en diálogo con “el Retrato…” analizó que el primer de mes de gestión “fue sumamente difícil” y expresó: “Si bien había escuchado sobre el gran nivel de falta de dialogo que había entre los diferentes espacios políticos del Consejo, pero nunca imaginé que lo iba a ver y sentir en carne propia”.

En tal sentido, reconoció que en este primer tiempo de gestión pudo ver dentro del consejo escolar “mucha falta de información, silencio y un ambiente que no es para nada agradable” al mismo tiempo que resaltó que “hay una profunda y desagradable grieta entre las ideas y las formas de trabajar de unos y otros”.

Sin perjuicio de ello, Lence destacó que “de ambos lados hay un interés en los chicos y en las escuelas”, en tanto se reúnen, concurren a los establecimientos y se trabaja. “El interés por los chicos es más grande que la grieta, más allá que ésta es enorme”, describió.

En el marco de dicha recorrida en los diferentes establecimientos educativos de la ciudad, la referente del Consejo Escolar manifestó que no se sorprendió por la situación de las escuelas provinciales, en tanto ya tenía conocimiento de esto. “Las necesidades son muchísimas y se trabaja como se puede. Literal se caen a pedazos, aunque ello no significa que no se trabaje y que no se haga esfuerzo, porque todos los integrantes del consejo trabajan “, explicó.

“En el Consejo Escolar se trabaja un montón, el problema es que los límites humanos se chocan contra la burocracia, lo cual genera mucha impotencia y atrasa todo”, aseguró Mónica Lence al mismo tiempo que hizo hincapié en lo que viene y las metas que se propuso a nivel laboral, de cara a lo que viene. “Este 2022 va a ser muy difícil, porque vamos a tener que buscar puntos de encuentro”, subrayó.

En función de ello, indicó que igualmente será no será fácil manejar ciertas cuestiones por cómo está planteado el Consejo Escolar. “Nos impusieron la presidencia, nos quisieron imponer presidencia de comisiones y se manejan de una manera muy difícil para las personas como nosotros, que estamos acostumbrados a trabajar en equipo”, precisó.

“El Consejo Escolar actualmente es una escribanía, en tanto son 6 contra 4 y cualquier cosa que propongamos sabemos que la vamos a perder. Por eso, desde adentro, va a ser muy difícil”, apuntó al mismo tiempo que adelantó que igualmente cuentan con “muchas ganas” de seguir trabajando y “de articular lo más que se pueda con el Municipio de General Pueyrredón”, tal como lo vienen haciendo en este tiempo.

PRESENCIA. Mónica Lence en el lanzamiento del programa Verano + ATR con las consejeras escolares Celeste González Bracciale y Carina Cermesoni

Seguidamente, cuestionó que los 6 consejeros del otro grupo “hacen territorio”, ya que responden al gobernador directamente, van a los barrios y deciden qué escuelas sí y cuáles no. “No podemos hacer nada, solo tratar de articular con la municipalidad para poder llegar a las escuelas de otra manera”, afirmó.

“La educación especial es un nicho, que está en el medio de la Municipalidad y la Provincia. Por eso, desde ese lugar se puede trabajar mucho con la comuna”, aseguró a la vez que adelantó: “Si no nos dejan trabajar con la provincia, trabajaremos con la municipalidad, pero trabajar vamos a trabajar”.

Por último explicó: “Ellos tienen mayoría, lo cual es legal, pero el problema es que no estamos de acuerdo en cómo se llego a obtener esas mayorías: son personas que eran del espacio Juntos, que sin abandonar la banca acordaron con el Frente de Todos” y agregó que “cualquier cosa que se proponga se vota y no hay ninguna intencionalidad de diálogo, porque tienen todo y no les interesa”.