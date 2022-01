Echeverria sin vueltas: No reconocen al Sitaclah por no ser del Frente de Todos

El Sindicato de Trabajadores de Casinos, Lotería, Agencias e Hipódromo (Sitaclah) realiza una manifestación frente al Casino Central, el reclamo es concreto: que los reconozcan como sindicato. Cristian Echeverría, titular local del gremio, en diálogo con “el Retrato…” explicó que no alcanzan la autorización para trabajar como sindicato porque no forman parte del Frente de Todos.

En esta línea, el sindicalista explicó: “Están desoyendo un decreto del Ministerio de Trabajo de la Nación. Nosotros ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, nos dieron la inscripción gremial, el 3 de diciembre de este año fuimos a elecciones para normalizar el sindicato, porque nos agarró la pandemia; y el día 16 el Ministerio de la Nación no dio la certificación de autoridad, firmada por la directora de Asociaciones Sindicales, Mónica Risotto; y Lotería no nos deja ejercer libremente el sindicalismo dentro del casino”.

“El titular de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, Omar Galdurralde, es quien nos debe dejar trabajar libremente como sindicato, que es funcionario de la Provincia y responde a Martín Insaurralde, Jefe de Gabinete de Kicillof”, sostuvo Echeverría y agregó: “Hay intereses en el medio, y nos lo vienen diciendo desde un tiempo, si nosotros militamos dentro del Frente de Todos, ellos nos otorgan los lugares que necesitamos, nosotros les decimos que somos independientes, que nuestro sindicato se va a mantener al margen de eso porque tenemos afiliados radicales, peronistas, socialistas, de izquierda, de derecha y no podemos poner la bandera del sindicato atrás de un partido político”.

“Nosotros fuimos a una reunión, en Lomas de Zamora, dónde estuvimos con Insaurralde y Galdurralde, y ahí nos manifestaron esto. Yo le di mi punto de vista, esto no corresponde y debe haber Libertad sindical. Ayer escuchaba al gobernador Kicillof hablando del Gestapo del Gobierno anterior y ¿Esto qué es? A nosotros nos están proscribiendo“, agregó el sindicalista.

Finalmente, sostuvo que “hasta que no haya una solución no nos vamos a ir de acá. Nos podemos quedar 1 días, 10, 15 los que sean. Les pedimos disculpas a los vecinos de Mar del Plata y a todos los turistas que hay en la ciudad, pero la desidia de la política nos obliga, en medio de una pandemia y en el momento de más contagios, a salir a reclamar. Lamentablemente nosotros deberíamos estar entrando al Casino, atendiendo la oficina gremial, y no esto que entorpece la ciudad”, sentenció