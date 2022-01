Caen las ventas de automóviles O Km por la falta de ingreso de autopartes

Después de un año difícil para el sector, Carlos Freijo, gerente general de la Cámara Automotor, en diálogo con “el Retrato…” destacó que “el mercado del vehículo usado llegó a fin de año con una venta de alrededor de un millón y medio de autos” y remarcó su preocupación por la caída de ventas de los vehículos 0 kilómetros, ya que no entran autopartes producto del cierre de la importación.

Carlos Freijo, gerente general de la Cámara Automotor, en diálogo con “el Retrato…” analizó la situación del sector y resaltó que “el mercado del vehículo usado llegó a fin de año con una venta de alrededor de un millón y medio de autos, lo cual es un número excelente teniendo en consideración cómo se presentó el año”.

En tal sentido, Freijo resaltó que esta situación se dio gracias a que los autos 0 kilómetros no se están entregando. “Hay demanda, pero no hay oferta de autos 0 kilómetro. Hoy las fábricas no pueden terminar los vehículos nuevos justamente por el cierre de la importación, no entran autopartes, que se requieren para completar los 0 kilómetros”, explicó al mismo tiempo que comentó que dicha situación ha generado que el público se vuelque a la compra del auto usado.

“Se está esperando que el gobierno revierta esta situación y que comiencen a ingresar los autos importados y, principalmente, de autopartes a los efectos que se pueda nivelar nuevamente el mercado del 0 kilómetro”, afirmó y añadió: “Al estar cerrada la importación, no entran autopartes que requieren los autos y no se pueden terminar los mismos. Hoy, uno va a comprar un vehículo 0 y tenes una demora importante de más de 4 meses”.

En ese contexto, Freijo analizó que “las importaciones están cortadas, porque el gobierno no quiere que eventualmente salgan los dólares del país y esto hace que no se puedan importar las partes que necesitan las fábricas. Todo es a precio a dólar” y consideró que esta situación “lleva a una crisis en el sector, que hace que no se pueda fabricar para las cantidades que están preparadas dichas empresas”.

“La fábricas están en un momento muy difícil, pero esperamos que este año el gobierno de alguna manera comience a facilitar el ingreso de autopartes, que son las que más se necesitan en el mercado interno”, sostuvo el referente de la Cámara Automotor.

Por otra parte, se refirió a que los concesionarios “se han encontrado con serios problemas, en tanto que, al no poder venderse las cantidades que se necesitan mínimamente para mantener las estructuras comerciales que tienen, se complica” y añadió que, incluso, se debe tener en cuenta que los mismos “tienen un número establecido de venta de autos 0 kilómetros y si bajan la posibilidad de vender esa cantidad de autos, tienen que afrontar una serie de gastos” a la vez que completó: “La carga laboral que tienen es muy grande y lo que está pasando reciente cualquier estructura económica”.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre lo que se viene para el sector automotriz, consideró que el mercado del auto usado va a continuar de la misma forma. “La gente muchas veces no quiere buscar un plazo fijo, que lamentablemente no sirve, o comprar dólares. Por eso, la compra de un auto es una excelente opción para resguardar el capital o actualizar el mismo”, afirmó.

“Se va a continuar manteniendo la venta de autos usados, pero habrá que ver qué sucede con los 0 kilómetro, porque un mercado se sustenta de esto también. Es necesario que se puedan vender vehículos nuevos y que las concesionarias puedan cumplir con sus cupos”, resaltó y agregó que “todo esto es una cadena y no se está teniendo en cuenta la importancia que tiene la cadena del mercado automotor -usado o 0 kilómetro- ya que hay una infinidad de comercios e industria que siguen a este sector”.

Por último, el gerente de la Cámara Automotor, Carlos Freijo expresó a “el Retrato…” que “es importantísimo” que se tomen las medidas adecuadas para que todos los sectores que están también ligados al mercado automotor puedan beneficiarse también.