Zoe mostrará cómo el coaching ontológico posibilita una nueva forma de vida global

Con el objetivo de generar el empoderamiento de líderes a través del aprendizaje que proporcionan las herramientas Lingüísticas del Coaching Ontológico, generando una semilla de transformación social sostenible, que impacte de manera positiva en los países y el mundo entero, Zoe se expande por el mundo, el país y ahora, por los principales centros turísticos.

Con más de 12.000 estudiantes acreditados y 65.000 con membrecía, presencia en 21 países, y una docena de oficinas en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y otras provincias argentinas, Zoe. Coach es considerada una de las mejores escuelas de Liderazgo y Coaching. Su oficina central en Buenos Aires cuenta con dos salas de entrenamiento de grandes dimensiones, oficina de admisión, secretaría, sala de directorio, estudio de grabación, servicio de bar y dependencias.

Su director a nivel mundial, Leonardo Cositorto, tiene más de 20 años de experiencia en Coaching Ontológico, se ha formado hacia fines de los años 90 y ha recibido múltiples honores y reconocimientos a lo largo de estos años. Los estudiantes que finalizan su proceso en Zoe.Coach tienen la posibilidad de presentarse en forma directa para ser avalados por la Asociación Latinoamericana de Coaches y la Confederación Mundial de Coaches.

“Buscamos llegar a todo tipo público, lograr una revolución educativa y financiera a nivel mundial y por eso hemos llegado a la tv, a los teatros, al fútbol, a los supermercados, etc, para poder alcanzar a más gente y generar un impacto más grande”, cuenta Max Batista, Vicepresidente a nivel mundial de Zoe, que este verano hace pie entre Mar del Plata y Córdoba, mientras también viaja por Brasil, España y Cancún para encuentros con otros líderes y alumnos.



“Estaremos brindando charlas en el teatro y también tendremos un parador en Punta Mogotes donde pondremos en funcionamiento Zoe Dance y Zoe Music”, adelantó el miembro de esta empresa nacida en Colombia “con el objetivo de democratizar la enseñanza del coaching y fuimos muy atacados al respecto, por el precio accesible que pusimos para que cualquiera pueda estudiar y educarse. Hace dos años lo que hicimos fue no solo sacar la carrera sino que los estudiantes pueden generar ingresos con el dinero que pagan por estudiar, lo pueden recuperar y de esta forma la plataforma les paga por estar estudiando”.

Teatro y criptomonedas

Hace un tiempo se incorporó a Zoe Gabriel González o “Rosita” como lo conocen por su persona de Pasión de Sábado. Y de su mano los medios de comunicación y el teatro llegaron a la empresa, que decidió acompañar “El Juego de Carlos Paz” en Córdoba y con “Los 80 están de vuelta” con Nito Artaza y Cecilia Milone en Mar del Plata, con sorteo de Zoe Cash todas las noches. Se trata de su propia criptomoneda que, mientras muchas bajan, sigue subiendo y, respaldada en oro, llegará a los 55 dólares en muy poco tiempo.

Así, Zoe sigue dándose a conocer y creciendo entre la educación, la formación, las artes, el deporte y 39 bocas de negocio diferente que también incluyen servicios, compras, espiritualidad, finanzas, fraternidades, construcción y ongs.