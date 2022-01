Micaela Rodríguez, la abanderada de Cadena 3 en Mar del Plata

Tras 4 años desempeñándose como corresponsal de Cadena 3 en Mar del Plata, la reconocida profesional, Micaela Rodríguez, en diálogo con “el Retrato…” consideró que “para que la palabra del periodista siga valiendo un montón se necesita credibilidad y eso se logra en base a mucho trabajo, estudio y chequeo de fuentes”.

Micaela Rodríguez, corresponsal de Cadena 3 en Mar del Plata, en diálogo con “el Retrato…” expresó: “Es un orgullo que Cadena 3 ponga el eje en el turismo y que nos empuje a mostrar todo lo que se puede hacer en la ciudad” a la vez que destacó que todos los años en cada verano desde la emisora ponen en marcha lo que se llama “Operativo Verano de la Cadena 3 Argentina”.

En tal sentido, explicó que diferentes profesionales de la reconocida radio en distintos lugares del país como Mar del Plata, Bariloche, Salta, Jujuy, Ushuaia, Córdoba, Rosario, entre otros, transmiten a diario recomendaciones dirigidas hacia los turistas: lo que se puede hacer, dónde se puede dormir, qué se puede comer, etcétera. “Valoramos muchísimo el turismo, no solo en Mar del Plata, sino en el resto del país”, afirmó.

“Es muy importante que se reactive el turismo, que la gente pueda vacacionar y que tenga todo lo que se necesite a mano”, subrayó y añadió que, en lo personal, “es un placer” que Cadena 3 le otorgue la oportunidad de disfrutar, mostrar y poder vivir de Mar del Plata, en tanto los diferentes profesionales que forman parte de la emisora buscan también que “aquellas personas que no pudieron hacer turismo vacacionen a través de Cadena 3 Argentina”.

En ese contexto, Micaela Rodríguez subrayó que “no cualquier medio le brinda la oportunidad tanto a los oyentes como a los periodistas de vivir tan de cerca el verano” y aclaró que, si bien desde la emisora tiene como prioridad el turismo, informan permanentemente lo que ocurre en todos los ámbitos. “Cuando se habla de turismo se habla desde la alegría, desde lo que se puede hacer, mostrar y cuando toca informar una realidad más cruda se hace cómo corresponde, con el tono que requiere y con la fuente de información. Es parte del paisaje, el hecho de poder adaptarse a diferentes circunstancias”, apuntó.

“El turista cuando viene a la ciudad se encuentra también con la realidad que significan los centros de testeo colmados, colapsados, con la marcha de las petroleras, etcétera, todo lo cual es parte de la realidad en la que se vive en la temporada”, afirmó y, en función de ello, añadió que “Mar del Plata no es una ciudad turística, sino que es una ciudad con turismo, con un millón de habitantes, donde pasan cosas y es necesario contarlo”.

Seguidamente, la corresponsal en Mar del Plata de Cadena 3, que ya lleva 4 años trabajando para esta reconocida emisora a nivel nacional, remarcó que estos años han significado “un crecimiento absoluto” y que en este último tiempo, incluso, le dieron la posibilidad de participar desde la ciudad en la mesa a la tarde en el programa “Viva la Radio”. “Cadena 3 me dio la posibilidad de participar en un programa nacional desde Mar del Plata sin perder la localía”, aseguró y añadió: “Que me den la oportunidad de viajar y estar más tiempo en el aire es súper valioso, porque además me permite estar más tiempo con la gente, que me conozcan y que sepan cómo opino, lo cual genera otra cercanía con el oyente”.

-¿La radio es tu pasión?

-Me encanta la radio y me sigue sorprendiendo cómo se escucha Cadena 3. Me ha tocado estar en Iguazú, en las Cataratas, con la bandera de Cadena 3 Argentina y que me vengan a saludar o felicitar. Cuando uno sale y empieza a recorrer te empezas a dar cuenta lo que se escucha Cadena 3, es muy fuerte. La gente escucha y registra todos los diálogos y conversaciones. Es increíble, porque somos la compañía y uno asume más compromiso a la hora de comunicar.

“Tomé la postura de no hablar, cuando se trata de dar opinión, sino tengo el conocimiento necesario, porque para que la palabra del periodista siga valiendo un montón se necesita credibilidad y eso se logra en base a mucho trabajo, estudio y chequeo de fuentes”, describió la reconocida periodista y agregó: “La credibilidad se construye todos los días”

Por último, se refirió a su futuro profesional y expresó: “Siempre voy a trabajar para que mi empleo me haga feliz, para que mi trabajo me presente nuevos desafíos y para seguir comunicando estando cerca de la gente, en la calle, ya que esa experiencia es maravillosa”.